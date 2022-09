I grandi film in streaming diretti da Oliver Stone

News Cinema

Compie oggi 76 anni l'autore di Platoon, JFK e Assassini nati. Ecco i cinque titoli in streaming che l'hanno reso uno dei più importanti cineasti contemporanei.

Col suo stile irruento e appassionato, Oliver Stone ha rivoluzionato a partire dagli anni ‘80 il cinema di impegno civile. Se Hollywood si è mai dovuta veramente confrontare con un autore deciso a raccontare i drammi politici e sociali della storia americana del XX Secolo, e nello stesso tempo a esporre tutta la sporcizia nascosta sotto il metaforico tappeto da parte del governo statunitense, ebbene quel cineasta è stato senza dubbio Oliver Stone. Nato a New York il 15 settembre 1946, il cineasta ha vinto tre Premi Oscar, due come miglior regista e un come autore dello script di un autentico cult-movie degli anni ‘70 quale è stato Fuga di mezzanotte (1978) di Alan Parker. Questi dunque i cinque film in streaming che a nostro avviso hanno costruito in maniera più forte degli altri la figura scomoda e potente di Oliver Stone. Buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da Oliver Stone

Platoon

Nato il 4 luglio

JFK - Un caso ancora aperto

Assassini nati - Natural Born Killers

Ogni maledetta domenica

Platoon (1986)

Il film di guerra che lancia Oliver Stone nell’Olimpo degli autori americani è in larghissima parte incentrato sulla sua esperienza in Vietnam. Il protagonista Charlie Sheen combatte oltre che col nemico la propria personale battaglia per la salvezza della sua anima. Il Bene è rappresentato da un grande Willem Dafoe, il Male dall’altrettanto potente Tom Berenger, entrambi candidati all’Oscar. Di statuette a Platoon ne arrivano quattro, tra cui quelle per il miglior film e la regia. Oliver Stone al meglio delle sue possibilità quando deve coniugare Storia e melodramma. Film epocale. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Nato il 4 luglio (1989)

Nato il quattro luglio: il trailer del film

A nostro avviso il miglior film di Oliver Stone, una storia di presa di coscienza che passa attraverso il calvario personale dell’invalidità. Un Tom Cruise perfetto e appassionato racconta la disillusione di Ron Kovic, il quale ferito in Vietnam torna e pian piano acquista una coscienza civile che lo porta ad opporsi al conflitto. Momenti di grande cinema in Nato il 4 luglio, vibrante nella messa in scena e straordinariamente costruito a livello narrativo. Altro Oscar per la regia a Stone, che si dimostra come sempre nerboruto nell’esposizione ma anche capace di momenti di grande profondità emotiva e psicologica. Uno dei grandi titoli del decennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

JFK - Un caso ancora aperto (1991)

La ricostruzione dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy vista attraverso gli occhi del senatore Jim Garrison, il quale credeva a un complotto criminale, viene emssa in scena da Oliver Stone in maniera sssolutsmente innovativa. Adoperando un montaggio che coniuga con incredibile efficacia stili, formati, fascinazioni e immagini di repertorio, JFK - Un caso ancora aperto diventa un film spartiacque, che ribalta la concezione di cinema di impegno storico-civile e lo fa diventare spettacolo clamoroso. Un grande Kevin Costner è al comando di un cast spaventoso che contiene anche Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Jack Lemmon e Walter Matthau. Due Oscar tecnici, nomination per film, regia e attore non protagonista. Forse il lungometraggio per cui Stone verrà ricordato per sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Assassini nati - Natural Born Killers (1994)

Assassini nati - Natural Born Killers: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film maggiormente sperimentale di Stone vede Woody Harrelson e Juliette Lewis innamorati che lasciano una scia di sangue lungo il loro percorso verso la perdizione. Assassini nati è un film che ti costringe a prendere posizione, che disturba lo spettatore almeno quanto lo attira dentro il suo vortice cinematografico portentoso. Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones e molti altri entrano a far parte di un cast che sta a questo gioco al massacro il quale in fin dei conti è una commedia satirica che sbeffeggia l’effetto dei media sul singolo individuo. Insieme datato e profondamente attuale. A conti fatti, come molto del cinema di Stone…Gran Premio della Giuria a Venezia. Disponibile su Google Play, Disney +.

Ogni maledetta domenica (1999)

Sport come guerra, come metafora dell’America in cui si deve lottare ogni secondo per affermarsi o non essere travolti dalla furia di una società capitalista e misogina. Ma Ogni maledetta domenica è soprattutto un enorme spettacolo cinematografico, scritto diretto e montato con la furia artistica del miglior Oliver Stone. E poi il cast di attori fragoroso: Al Pacino e il suo monologo immortale, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Matthew Modine, Dennis Quaid, James Woods e tanti altri divi che partecipano a questa corrida sanguigna e turbolenta. Uno dei maggiori successi commerciali per il cineasta, e meritatamente aggiungiamo noi. A suo modo, un classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.