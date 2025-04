Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Charlie Plummer sarà il nuovo Haymitch?

News Cinema

Un recente rumor rivelerebbe che il papabile Haymitch di Hunger Games: L'alba sulla mietitura potrebbe essere l'attore Charlie Plummer.

Charlie Plummer potrebbe essere il nuovo Haymitch Abernathy in Hunger Games: L'alba sulla mietitura, adattamento dell'ultimo romanzo di Suzanne Collins appartenente alla saga sul mondo di Panem e ambientato durante i 50esimi giochi, vinti proprio dal mentore di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Charlie Plummer è il nuovo Haymitch? Spunta un'indiscrezione

Mentore di Katniss e Peeta nella saga di Hunger Games, in particolare durante i primi giochi ai quali i due partecipano, Haymitch Abernathy è il protagonista del prequel/spin-off Hunger Games: L'alba sulla mietitura, che racconta il suo passato e in che modo è arrivato a vincere i 50esimi Hunger Games. Nella saga principale è stato interpretato da Woody Harrelson, mentre non è ancora stato annunciato chi interpreterà la sua versione più giovane nel nuovo adattamento attualmente in produzione. Le prime informazioni sul nuovo film sono state diffuse durante il CinemaCon di Las Vegas: in un breve teaser è stato svelato il logo ufficiale del film che si riallaccia ad alcuni riferimenti del libro e alla fine del filmato si può udire quella che sembra la voce di Woody Harrelson, riaccendendo le speranze dei fan di rivederlo anche nella nuova pellicola.

Per Hunger Games: L'alba sulla mietitura tornerà alla regia Francis Lawrence, già regista della saga principale e Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente. Alla sceneggiatura ritroveremo Billy Ray, altro collaboratore di Lawrence nel primo film del franchise. Il regista al CinemaCon ha anche confermato l'inizio dei casting per trovare il perfetto Haymitch, che all'epoca dei 50esimi Hunger Games non aveva più di sedici anni.

Sebbene al momento si tratti solo di un rumor, da qualche giorno sul web è iniziato a circolare un nome associato al ruolo: quello dell'attore Charlie Plummer. A riportare l'indiscrezione è stato il sito Nexus Point News: il portale ha svelato che Charlie Plummer sarebbe attualmente in lizza per interpretare il giovane Haymitch. A questo rumor si aggiunge un'altra indiscrezione: quella secondo cui Plutarch Heavensbee avrà il volto di Jesse Plemons, mentre a Ralph Fiennes sembra sarà affidato il ruolo di Coriolanus Snow, interpretato da Donald Sutherland nella saga principale e da Tom Blyth nello spin-off Hunger Games: La ballata e l'usignolo.