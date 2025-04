Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura, l'annuncio del logo coinvolge Woody Harrelson e svela lo sceneggiatore

News Cinema

Durante il CinemaCon 2025, Lionsgate ha mostrato con un primissimo teaser trailer il logo di Hunger Games: L'alba sulla mietitura senza rinunciare a qualche easter egg sulla saga, ha annunciato lo sceneggiatore che si occuperà del film, quando inizierà la produzione e la data di uscita al cinema.

In occasione del CinemaCon 2025, Hunger Games: L’alba sulla mietitura ha mostrato le sue prime carte condividendo con il pubblico diverse informazioni interessanti sul prossimo adattamento in fase di sviluppo. Prima di tutto, è stato mostrato un primissimo teaser rivelando il logo ufficiale del film che si riallaccia ad alcuni easter egg contenuti nel romanzo e uno, nello specifico, che ha riacceso la speranza di molti. A conclusione del breve filmato, infatti, spunta una voce che sembra essere proprio quella di Woody Harrelson, l’attore che ha interpretato Haymitch nella saga cinematografica principale di Hunger Games.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, rivelato il logo ufficiale e lo sceneggiatore che lavorerà al film

Avendo venduto 1,5 milioni di copie nella prima settimana di debutto in libreria, Hunger Games: L’alba sulla mietitura si conferma essere un successo, a dimostrazione del fatto che il pubblico non ne ha ancora abbastanza di Panem. Nel prequel ambientato durante la 50esima edizione dei giochi, il protagonista è un giovane Haymitch, all’epoca appena 16enne che finisce per un crudele gioco del destino per essere uno dei quattro tributi del Distretto 12. La Seconda Edizione della Memoria ha alzato la posta in gioco per tutti i Distretti e, dopo il debutto in libreria a marzo 2025, la sua storia approderà anche al cinema nel 2026. Pur non avendo ancora annunciato chi interpreterà i vari personaggi, Lionsgate ha mostrato il primo logo ufficiale che contiene diversi riferimenti al romanzo, di cui parleremo tra poco.

Durante il CinemaCon 2025 tenutosi a Las Vegas, Lionsgate ha anche rivelato che Billy Ray si occuperà della sceneggiatura di Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Sceneggiatore candidato agli Oscar per Captain Phillips, è stato coinvolto ufficialmente per lavorare al prequel. Il suo è un ben gradito ritorno sulle scene di Panem, poiché è stato uno degli sceneggiatori del primo Hunger Games e supporterà Francis Lawrence, confermato di nuovo alla regia. In occasione del CinemaCon, è stato proprio il regista ad affermare l’inizio dei casting per scovare il perfetto Haymitch e tutti i personaggi coinvolti.



Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura: Il Video Annuncio Ufficiale con il logo e la data di uscita cinema - HD

A seguire spiegheremo il significato del logo, che conterrà delle anticipazioni presenti nel romanzo, quindi chi non gradisce spoiler dovrebbe fermarsi qui. Nel breve teaser che introduce il logo di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, sono presenti diversi collegamenti con il romanzo, a partire dalla ciotola di oro fuso che ricorda l’acciarino regalato ad Haymitch da Lenore Dove per il suo compleanno. Man mano che l’inquadratura diventa nitida, però, quel liquido or si trasforma nel centro di un vulcano che erutta. Un chiaro collegamento a quanto accaduto poi nell’arena dei 50esimi Hunger Games, che poi termina con un altro collegamento tra il serpente e la ghiandaia imitatrice, che si collegherebbe non solo a Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente su Coriolanus Snow, ma anche alla saga principale con Katniss. A rendere ancor più interessante il breve filmato è la voce di Woody Harrelson, che afferma: “Penso che questi giochi saranno diversi”. Non è detto che Woody Harrelson apparirà nel film, considerato che si tratta di un prequel. In ogni caso i casting sono in corso e la produzione dovrebbe avviarsi quest’estate, a luglio.