Huge Shark: ancora uno shark movie, questa volta proveniente dalla Cina - Guarda il trailer

Una trama simile a quella di Paradise Beach - Dentro L'incubo, ma al posto di Blake Lively c'è la superstar cinese Zhao Yihuan, anche nota come Chloe Zhao.

In un mondo pieno di incertezze e precarietà, su una cosa possiamo sempre contare: gli shark movie.

Dopo il Great White presentato ieri, oggi è la volta di un nuovo film che si intitola Huge Shark ("squalo enorme"), che non proviene questa volta dall'Australia ma dalla Cina.

La trama di questo film, diretto da Huang Zhaosheng, ricorda molto quella del Paradise Beach - Dentro L'incubo interpretato da Blake Lively: solo che al posto dell'attrice americana moglie di Ryan Reynolds c'è la superstar cinese Zhao Yihuan, anche nota come Chloe Zhao (da non confondersi con l'omonima regista di Nomadland)

Huge Shark racconta infatti di quattro persone che finiscono disperse in acque infestate da uno squalo enorme ed enormemente vorace, con una di loro che decide di lottare per la sopravvivenza, sua e degli altri: perlomeno fino a quando non rimane sola a combattere la sua battaglia. Nel cast, oltre a Chloe Zhao, ci sono anche Huang Tao, Hong Shuang, Luan Tian e Zhang Lei.

Ecco il trailer di Huge Shark: