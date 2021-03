Great White: il trailer di un nuovo shark movie in arrivo dall'Australia

News Cinema

Dagli stessi produttori di The Reef, un nuovo film di squali ispirato da fatti realmente accaduti che vede Katrina Bowden capitanare il cast.

Si intitola Great White, ed è un nuovo shark movie in arrivo dall'Australia di cui vi mostriamo un nuovo trailer internazionale.

Prodotto dagli stessi che hanno realizzato un altro film di squali, The Reef, Great White è stato sceneggiato da Michael Boughen ed è diretto da Martin Wilson, regista di spot pubblicitari qui al suo esordio cinematografico.

Nel cast ci sono Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tim Kano, Kimie Tsukakoshi e Te Kohe Tuhaka.

Secondo la nota stampa che accompagna il trailer, Great White è "ispirato da eventi realmente accaduti, va a stimolare ne nostre più primordiali paure degli abissi, e incarna la materia degli incubi nel più pericoloso predatore degli oceani.

La tra parla di una coppia che gestisce un'attività di tour in idrovolante, Kaz Fellows e Charlie Brody, che, assieme ai loro passeggeri - Joji Minase, sua moglie Michelle e il cuoco Benny, volano alla volta della splendida barriera corallina nota come Hell's Reef. La gita si tramuta rapidamente in un incubo quando si ritrovano abbandonati a miglia dalla costa, e minacciati da quello che si muove sotto la superfice dell'oceano. La loro unica speranza di sopravvivenza sta nell'arrivare alla spiaggia, ma con due squali bianchi che danno loro la caccia, non sarà facile. Sarà l'inizio di una battaglia per la sopravvivenza di epiche proporzioni contro il più letale predatore del mondo naturale.

Questo è il trailer di Great White: