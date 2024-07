Holy Shoes: intervista a Simone Liberati, che non si sente uno da copertina e soffre di ansia costruttiva

News Cinema

Appena arrivato nelle nostre sale, Holy Shoes incrocia quattro storie che ruotano intorno a un paio di scarpe, che diventano uno status symbol. Del cast fa parte Simone Liberati, che abbiamo avuto il piacere di intervistare parlando di grandi temi ma anche di gel per capelli e sneakers.

Abbiamo conosciuto Simone Liberati nel 2017, quando Roberto de Paolis gli ha offerto il ruolo del protagonista maschile di Cuori puri, un ragazzo di nome Stefano dal passato turbolento ma desideroso di riscattarsi. All'epoca Simone non era un volto esattamente nuovo, perché in Suburra aveva interpretato il braccio destro di Numero 8, mentre ne Il Permesso - 48 ore fuori faceva la parte del figlio del personaggio di Claudio Amendola. Fra Cuori puri e Holy Shoes, da ieri nelle nostre sale, sono trascorsi 7 anni: in mezzo una pandemia, un Nastro d'Argento e altri ruoli da protagonista: ne La Profezia dell'armadillo, ne L'amore a domicilio e ne La regola d'oro. Poi c'è stata la tv, con Petra, Chiamami ancora amore e A casa Tutti bene: La Serie dove ha interpretato Paolo Ristuccia, personaggio che nel film era di Stefano Accorsi.

Tornando a Holy Shoes, che è distribuito da Academy Two e diretto dall'esordiente Luigi Di Capua, Liberati impersona Bibbolino, un ragazzo insicuro e ansioso che ha fatto delle sneakers di lusso il proprio business, oltre che la propria passione. Padre inquieto e fidanzato insicuro, Bibbolino varca il confine della legalità quando viene a sapere che di un modello costosissimo chiamato Typo esistono dei "falsi d'autore". Il personaggio è pieno di zone d'ombra e, ahinoi, si caccia ben presto nei guai. La sua parabola ha subito conquistato l'attore, che abbiamo intervistato a ridosso dell’uscita del film: "Luigi mi ha fatto leggere la sceneggiatura e l'ho trovata brillante" - ci ha spiegato. "La sua maniera di scrivere è molto intelligente e originale, e la struttura narrativa del film, con quattro storie che andavano a intersecarsi e avevano come comun denominatore le scarpe, simbolo del desiderio più sfrenato dei quattro personaggi principali, è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, e poi ero affascinato da Bibbolino, un uomo irrequieto, estremamente fragile, vulnerabile e a un certo punto molto pericoloso. Era da un po’ che cercavo un personaggio del genere, perché c'erano tanti tanti elementi su cui lavorare, sfumature davvero uniche. Così ho deciso di buttarmi in questa avventura, anche perché condivido con Luigi un'ansia "costruttiva" e quindi creativa.

Come hai "avvicinato" Bibbolino? Da dove sei partito?

Ho cominciato dalle sue manie e le sue debolezze, dalla sua paura di non apparire agli altri come un uomo ma di sembrare uno di cui è facile prendersi gioco. Bibbolino cerca di compiacere gli altri, vuole che le persone lo considerino bravo nel suo lavoro, che è un lavoro particolare però è il suo lavoro. Desidera inoltre dimostrare al padre che lui è eccezionale in quello che fa e che lo sa fare bene. Allo stesso tempo ci tiene che la sua compagna lo consideri un uomo forte, tant'è che i due litigano nel momento in cui lui si accorge che lei ha lanciato uno sguardo fugace a un altro uomo: è una cosa che lo manda in tilt. Bibbolino sa benissimo che Serena è una donna che vale più di quanto non valga lui e quindi percepisce il rapporto come molto sbilanciato, perciò non è mai in pace: non è in pace con i rapporti affettivi, non è in pace come padre e si sente inadeguato rispetto alla vita da adulto, che comporta una serie di responsabilità.

Bibbolino, dunque, teme moltissimo il giudizio degli altri, e in questo è squisitamente contemporaneo. Perché secondo te abbiamo tanta paura di quello che pensano le altre persone?

Perché mancano sempre di più dei riferimenti, in primis nel mondo della cultura, e quindi siamo tutti un po’ privi di ciò che serve a formare un essere umano rendendolo adulto. Ne deriva che tendiamo a conservare, anche da grandi, un atteggiamento che è tipico dei bambini, e cioè l'ansia di piacere agli altri, di apparire così come vorremmo apparire, e quindi ci preoccupiamo del nostro aspetto esteriore senza pensare a colmare quelle lacune interne che, una volta colmate, potrebbero invece aiutarci tantissimo nella vita. E invece no, rimaniamo fermi e ricorriamo agli oggetti, e perciò alle macchine, ai gioielli e alle scarpe, come status symbol. Le scarpe dicono tanto delle persone e cambiano in base all'occasione per cui le si indossa. Ci sono le scarpe da sera, le scarpe eleganti e le scarpe di quando si va di fretta e quindi bisogna mantenere un certo tipo di grip sulla realtà, quindi sono un capo d'abbigliamento che racconta le varie sfumature della personalità di un individuo.

Quando eri ragazzo, che scarpe andavano di moda? E soprattutto, c'era già la mania delle scarpe da ginnastica?

Sì, c'era già. Rammento che le Squalo della Nike andavano per la maggiore e che c'erano certe marche che ora sono completamente sparite. Io ero ossessionato dai miei capelli, che erano ricci, e quindi avevo la mania di appiattirli. Con il gel mi facevo delle improbabili righe in mezzo perché dovevo avere i capelli lisci, piastrati come quelli dei calciatori. Andavano di moda anche le fascette, così come ce le avevano i giocatori di calcio dei primi anni Duemila. A un certo punto hanno cominciato imperversare le camicie hawaiane, specialmente quelle floreali, che erano orrende. In ogni modo anche io ho attraversato una fase in cui mi sentivo profondamente diverso dai miei compagni di classe e di scuola, e tuttavia non riuscivo a non seguire le tendenze e ad evitare l'omologazione, perché soffrivo molto di più all'idea di non essere accettato, di non essere parte di un gruppo definito, formato da adolescenti maschi che fanno certe cose, che dicono certe cose. Cercavo anche di inserirmi nei discorsi calcistici, fingendo una conoscenza che poi non ho mai sviluppato. C'è voluto un po’ di tempo per sottrarmi a questi meccanismi e tutto è cambiato quando ho cominciato a diventare un po’ più colto, perché dopo il liceo, e quindi con l'università e le scuole di recitazione, ho iniziato a apprezzare molto di più gli individui spontanei, autentici e diversi da tutti gli altri.

Non credi che le persone molto sicure di sé siano insopportabili? In fondo un po’ di fragilità è anche sexy…

Sono d'accordissimo. Io le persone le scelgo in base alla loro apertura mentale, alla loro sincerità, al loro essere "scoperte", e quindi privi di armature che francamente non mi interessano. Non mi interessano le facciate, mi piace la sostanza, non potrei condividere la vita con una persona sempre tanto attenta a curare l'esteriorità. Preferisco le persone sincere. È bello mostrare le debolezze e anche condividerle, è anche molto sano secondo me. Io ho imparato a farlo negli ultimi anni, chiaramente con l'esperienza e con l'età. Però, sin da ragazzo ho sempre trovato molto intrigante, anche negli artisti, la vulnerabilità.

Ci innamoriamo rapidamente degli oggetti e delle persone e con la stessa rapidità ce ne dimentichiamo. Si tratta di un comportamento che, nella società liquida in cui viviamo, è all'ordine del giorno. Quanto è evidente tutto questo secondo te? Lo percepisci con chiarezza questo continuo consumo?

La percepisco, ma non mi spaventa. Mi spaventa più per gli altri, perché vedo che c'è una sempre crescente bulimia di novità: volti nuovi, gruppi musicali nuovi, serie nuove… Quante serie ci sono adesso sulle varie piattaforme? Quante passeranno alla storia? Di quali avremo memoria tra sei mesi, quando avremo altre 3 serie di cui parleranno tutti dappertutto? Questo vale anche per i film: quanti film riusciremo a fare in questo momento che poi ricorderemo come oggi ricordiamo i grandi titoli del passato? Quanta musica canticchieremo di quella prodotta negli ultimi 15 anni? Praticamente c'è una hit al giorno. Ce la dimentichiamo, perché delle hit dell'estate scorsa non abbiamo già più memoria. I cantanti che hanno successo perché fanno una hit nuova rivendicano il fatto di averci guadagnato sopra tanti soldi… tu immagina se questa cosa l'avesse fatta David Bowie. Bowie non diceva di certo: "Quanti soldi ho guadagnato? Quanto ho fatturato?". Non l’avrebbe mai fatto. Si preoccupava invece di fare la storia della musica, di lasciare qualcosa che rimanesse nella cultura dell'umanità. Invece noi confezioniamo prodotti usa e getta. Saremo dimenticati, perché la bulimia di adesso non lascia scampo.

Il lavoro dell’attore può definire chi lo fa, dandogli sicurezza, ma nello stesso tempo lo espone, in quanto personaggio pubblico, alle critiche o semplicemente ai giudizi. Quanto ti definisce questo mestiere? E quanto ti espone?

L'impatto iniziale è stato un po’ traumatico, poi sono cambiato e ho imparato ad accettare l'idea che la cosa più importante è la qualità del lavoro, quindi delle cose che faccio e di come le faccio. Mi concentro su quelle, cercando di non pensare al giudizio altrui. Mi preoccupo prima di tutto di essere onesto con me stesso nel momento in cui recito, il che significa sapere che ho fatto tutto quello che era in mio potere per tirare fuori il meglio dal mio lavoro, e se so che mi sono dato completamente a quel personaggio e a quella storia, sono in pace con me stesso. Ciò che invece trovo destabilizzante non riguarda strettamente il lavoro dell'attore, ad esempio non sono bravo a farmi pubblicità, a cercare di piacere a chi potrebbe propormi nuovi film o serie, quindi produttori, registi, eccetera. Non riesco a essere uno da copertina, uno da pubblicità, uno che si dedica alla promozione di un capo d'abbigliamento che indossa, fotografa e posta su Instagram mettendo fra gli hashtag la marca. I social ci hanno tolto la libertà di artisti e il ruolo attivo che dovremmo avere nella società, che non è quello di fare le marchette.

Rispetto al Simone di Cuori Puri, com’è il Simone di oggi?

Mi sento meglio, sono cresciuto ma non ho perso la freschezza e la voglia di leggerezza. Mi piace ridere insieme agli altri e far ridere, anche se ci sono dei momenti in cui l'esistenza mi angoscia perché mi angoscia un po’ il mondo intorno a me. Mi accorgo che adesso l'arte sta attraversando un periodo di crisi e mi sto rendendo conto di quanto sia difficile per un attore costruirsi una carriera e non perdere la propria identità e autenticità. Sono passato attraverso molte difficoltà, che però mi hanno arricchito perché mi hanno insegnato tantissimo. Sono di buon carattere, anche se a volte mi arrabbio. Però penso che la rabbia sia un sentimento sano.

Credi che la gente dovrebbe arrabbiarsi di più?

Noi ci lasciamo scivolare di dosso qualunque cosa. Non ce ne accorgiamo, ma sopportiamo di tutto e restiamo fermi. Ci hanno represso, ci hanno inculcato l'idea della quiete, della pace, però ciò a cui dobbiamo puntare è la liberazione, e per arrivare alla liberazione bisogna essere arrabbiati, sennò si vive nell'apatia, che è dannosa perché piano piano ci uccide. Bibbolino vive così, e nella realtà ci sono tantissimi Bibbolini, che non riescono ad essere empatici. Quando non sei abituato a provare affetto, e quindi diventi anaffettivo, puoi essere capace di fare cose orribili. Ci domandiamo spesso come faccia un gruppo di ragazzini a picchiare a morte un loro coetaneo o una loro coetanea. È molto più facile crescerli sti ragazzini mettendoli davanti a un tablet o a un telefonino, però poi quello che ottieni è che sono dissociati dalla realtà e non tengono a niente. Noi siamo una generazione che non avrà mai la pensione, però nessuno si arrabbia, nessuno dice niente. In questo senso noi artisti possiamo fare tantissimo, ma dobbiamo iniziare subito.