Harry Potter, i pensieri di Alan Rickman su Severus Piton e sul suo lavoro

In un imminente libro che racchiude i diari dello scomparso Alan Rickman, leggenda dello spettacolo inglese, l'attore confessa il suo rapporto di odio/amore con Severus Piton / Snape, e con la saga di Harry Potter in generale.

Alan Rickman, leggenda del teatro e del cinema inglesi, è scomparso nel 2016 e della sua lunga carriera il grande pubblico internazionale ricorda essenzialmente Severus Piton / Snape nella saga cinematografica di Harry Potter (anche se ci rifiutiamo di credere che dimentichino il terrorista Hans Gruber di Trappola di cristallo - Die Hard!). L'imminente pubblicazione dei suoi diari, raccolti in un libro "Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman" getta luce su come l'attore avesse vissuto il suo impegno nella serie ideata da J. K. Rowling. Odio e amore. Leggi anche Madly Deeply The Diaries of Alan Rickman: le memorie di Severus Piton a ottobre in libreria

Alan Rickman su Severus Piton in Harry Potter, un rapporto di odio / amore