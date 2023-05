Guardiani della Galassia vol. 3, gli incassi del primo giorno in Italia

News Cinema

Al primo giorno di programmazione nei cinema italiani, quanto ha incassato Guardiani della Galassia vol. 3? Come si pone rispetto alle partenze di altri blockbuster e ai colleghi del Marvel Cinematic Universe?

E così, dopo tanta attesa dei fan, è arrivato nei cinema italiani Guardiani della Galassia vol. 3, ultimo atto della trilogia ideata dal regista e sceneggiatore James Gunn, come sempre capitanato da Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star Lord. Ma com'è andato il primo giorno del boxoffice italiano? Come esce dal paragone con le partenze dei colleghi Marvel e non? Scopriamolo insieme.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia vol. 3, incassi di oltre 800.000 euro nel primo giorno in Italia

Nel primo giorno di programmazione nei cinema italiani, Guardiani della Galassia vol. 3 ha registrato 840.800 euro, stando ai dati Cinetel. L'immediato paragone è con la partenza del precedente film dei Marvel Studios, quello che a febbraio ha inaugurato la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cioè Ant-Man and the Wasp: Quantumania: in quel caso assistemmo a un primo giorno da 625.000, perciò Star Lord e soci vincono a mani basse il confronto diretto. Sono andati anche meglio di Black Panther: Wakanda Forever, che nel novembre scorso debuttò con 717.000 euro, perciò è facile predire un weekend roseo per Guardiani 3.

Se esaminiamo gli altri risultati del 2022 però Guardiani della Galassia vol. 3 non è riuscito a superare né Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2.027.000 euro ai nastri di partenza), né Thor: Love and Thunder (1.410.000 nelle prime 24 ore italiane), anche se Doctor Strange 2 negli incassi è vissuto di rendita dell'onda lunga causata da Spider-Man No Way Home: quel cinecomic, per quanto non puro Marvel Studios ma in coproprietà con la Sony, rimarrà a lungo imbattuto con il suo colossale debutto italiano da 3 milioni.

Paragonando invece Guardiani della Galassia vol. 3 ad altri grandi successi non Marvel, batte l'esordio di The Batman (695.000 euro), non batte Avatar: La via dell'acqua (1.454.100), né Super Mario Bros. - Il film (1.240.000), né Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (1.522.400).