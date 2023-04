Il regista James Gunn saluta il Marvel Cinematic Universe con Guardiani della Galassia vol. 3, l'ultimo capitolo della sua trilogia dedicata a Star Lord e soci. E saluta da maestro. La nostra recensione del film targato Marvel Studios.

Mentre Peter Quill (Chris Pratt) si dimostra poco presente come capitano dei Guardiani della Galassia, rimpiangendo la Gamora (Zoe Saldana) originale, ben diversa da quella attuale che non lo calcola nemmeno, i nostri eroi sono per varie circostanze messi di fronte alla minaccia dell'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji): il suo sogno di una società perfetta passa attraverso esperimenti mostruosi. Per avere la meglio, Star Lord, Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Rocket e Groot saranno messi di fronte a scelte difficili...

Chissà come deve sentirsi ora Kevin Feige, davanti a questo Guardiani della Galassia vol. 3, scritto e diretto da un James Gunn in proverbiale stato di grazia, motivato a chiudere il sipario sulla sua permanenza nel Marvel Cinematic Universe, salutando col botto, per passare a dirigere i concorrenti DC Studios. Siamo di fronte a uno dei migliori cinecomic degli ultimi anni, firmato probabilmente dall'unica persona in grado di calibrare la propria autorialità con la macchina commerciale dei Marvel Studios, le sue regole e le sue esigenze: se si pensa che per diversi mesi Gunn sembrò fuori dai giochi, distrutto dalla cancel culture per stupidi tweet di diversi anni addietro (per i quali si era anche già scusato in tempi non sospetti!), viene la voglia di nascondere la faccia tra le mani. Con un giro di parole meno boomer, scatta il facepalm. Gunn qui non sbaglia praticamente niente, dà lezioni persino a Sam Raimi e Taika Waititi, ed è con questa magistrale chiusura che ringrazia al meglio chi è sempre stato dalla sua parte in quel momento difficile: il suo cast, con menzione d'onore per Dave Bautista, che minacciò la Disney di andarsene se avessero segato il "suo" regista. E Drax la sapeva lunga.

Non che Kevin Feige negli anni non abbia provato a coinvolgere autori veri nei film del Marvel Cinematic Universe, specialmente nel 2022 con la doppietta Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi o Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, ma onestamente i risultati ci sono apparsi deboli, ondivaghi, come il risultato di un braccio di ferro tra la personalità di questi registi e le volontà dei Marvel Studios. Gusti di registi carismatici e regole del cinecomic spesso danno l'idea di procedere paralleli senza incontrarsi davvero, ma non in Guardiani della Galassia Vol. 3. Qui il regista (e sceneggiatore, sottolineiamo!) vince il braccio di ferro, perché se da un lato ama le battute, le gag e le sequenze d'azione chiassose con tripudio di CGI, tutti obblighi del genere cinematografico, dall'altro offre una costruzione della vicenda clamorosamente sincera, credendo nei suoi personaggi fino in fondo, non lasciando mai che la sua libertà comprometta le necessità dello spettatore e dei fan. E soprattutto portandoli verso una qualche forma di conclusione narrativa che è merce rara nel Marvel Cinematic Universe, dove raramente si verifica, se non in casi epocali come un Endgame. Non importa che Guardiani della Galassia vol. 3 non sia un Avengers, per Gunn lo è: è il suo addìo alla Marvel, alla sua squadra di lavoro e ai suoi personaggi, e non ci saremmo mai aspettati di commuoverci così.

È bello una volta tanto non sentirsi pigri clienti di un rituale di fidelizzazione, guardando sul grande schermo una storia che non vive solo della sua collocazione in uno "universe", ma offre abbastanza qualità artistiche da poter essere apprezzata anche dal nerd non enciclopedico: certo aiuta guardare il film conoscendone alcune premesse (come la "nuova" Gamora), però davvero ora non abbiamo voglia di pensare all'intreccio delle fasi numerate dell'MCU. Perché Guardiani 3 diverte, coinvolge, costruisce il climax a poco a poco con accortezza, mentre ricorda di stupirti davvero sul piano visivo: prediligendo i grandangolari, Gunn coordina al meglio il lavoro del direttore della fotografia Henry Braham e della production designer Beth Mickle, e per quello scopo non spreca MAI gli effetti visivi che ha a disposizione. È un trionfo di colori, animazioni, slow motion, creature grottesche e scenografie deliranti, degne delle sue radici nella Troma: basti guardare l'assurdo quartier generale della Orgocorp, una schifida astronave di materia organica!

Quello di Gunn non è un eccesso ordinato dall'alto, dalle regole decise da qualcun altro: è un eccesso scatenato in cui crede profondamente chi è dietro la macchina da presa, e lo capisci da ogni inquadratura, dalle situazioni viscerali, e persino dai dialoghi spesso coloriti. Sempre autoironico, ma mai tanto buffone da compromettere la nostra immedesimazione nei suoi eroi. Passeranno anni prima che altri registi riescano a costruire una follia come la scena accompagnata dalla "No Sleep Till Brooklyn" dei Beastie Boys (allacciate le cinture in sala quando la vedrete). La riuscita di Guardiani della Galassia vol. 3 è dolceamara: paragonarlo allo scialbo e goffo Ant-Man 3 di qualche mese fa è improponibile, ma la mente che l'ha reso possibile ha appena levato le tende per aiutare la concorrenza DC. Un brutto colpo per Feige, ma soprattutto per chi ama i blockbuster, perché nel corso di questi anni Gunn, a differenza di altri registi indipendenti spaesati dalla macchina multimilionaria della Disney, ha sfruttato al meglio le risorse a disposizione per non tradire né se stesso né il genere (aiutato pure da una saga "minore" che al cinema ha guadagnato estimatori via via).

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un'esperienza da pop corn nel senso più nobile del termine, e ci raccomandiamo: guardate tutti i titoli di coda. Calma, calma, niente spoiler. Non ci riferiamo mica alle scenette per ammiccare ai film futuri. A fare quelle son bravi tutti. Nei titoli di coda c'è "Badlands" di Bruce Springsteen, lo scriviamo solo per quello. È sempre un bel sentire, porca miseria.