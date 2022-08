Gli Spiriti dell'Isola: primo trailer e poster del film di Martin McDonagh in Concorso a Venezia 79

News Cinema

Interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, il film sarà presentato in anteprima alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 5 settembre e arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023.

Tra i tanti film che verranno presentati in prima mondiale al Festival di Venezia 2022, e che saranno in corsa per il Leone d'oro, c'è anche il nuovo di Martin McDonagh, il regista irlandese di film come In Bruges, 7 psicopatici e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, il film si intitola The Banshees of Inisherin, che in Italia diventerà Gli Spiriti dell'Isola: e qui di seguito vi presentiamo il primo trailer e il poster italiani, oltre che la trama ufficiale.

Gli Spiriti dell'Isola sarà presentato in anteprima alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 5 settembre e arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023.





Ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all'interno della piccola comunità dell’isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.