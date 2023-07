Following: arriva al cinema il film d'esordio di Christophern Nolan

News Cinema

Nell'estate che porta il segno cinematografico del regista inglese con il debutto del nuovo e attesissimo Oppenheimer, Movies Inspired fa uscire in sala anche il film che ha dato il via a una straordinaria carriera.

Ci sono pochi dubbi riguardo al fatto che Christopher Nolan sia uno dei registi più amati e influenti dei nostri anni. Testimonianza ne è l'incredibile elettricità che circonda il debutto in sala del film che tutto il mondo attende (anche come salvatore del botteghino), quell'Oppenheimer che racconta la storia del complesso e controverso fisico a capo del progetto Manhattan, il papà della bomba atomica Robert Oppenheimer.

E siccome, quindi, questa è un'estate chiaramente nolaniana, ecco che quelli di Movies Inspired surfano l'onda e fanno uscire nei nostri cinema, il prossimo 23 agosto, in coincidenza con Oppenheimer, quel Following che è stato nel 1998 il primo lungometraggio del regista inglese, un noir in bianco e nero low budget che già mostrava la sua passione per strutture di trama non lineari.

Questa la trama di Following:

Bill è un aspirante scrittore, senza idee e dal futuro incerto, la cui principale occupazione è seguire gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, per trovare ispirazione per le sue storie.

Quando Cobb, un uomo che sta seguendo, lo cogllie in flagrante, Bill viene trascinato nella sua turbolenta vita. Cobb è un ladro, si infila nelle case altrui per derubarli. Per Bill inizia un viaggio molto pericoloso.

Il film fu girato da Nolan (soggettista, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia montatore e produttore) nella più assoluta economia, finanziaria e di mezzi. Lunghe prove con gli attori (tra i quali sono annoverati Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy Russell) servrono a arrivare sul set e non dover girare più di due ciak, poiché la pellicola il 16mm, pagata dallo stesso Nolan col suo stipendio, rappresentava il costo maggiore del film.

Condizioni decisamente diverse da quelle raggiunte dal regista inglese col suo cinema successivo.

Ecco il trailer ufficiale originale di Following: