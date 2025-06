Filming Italy Sardegna Festival 2025: Gia Coppola ospite d'onore dell'ottava edizione con The Last Showgirl

News Cinema

Agli ospiti illustri dell'ottavo Filming Italy Sardegna Festival, fra cui Simon Baker e Cuba Gooding Jr., si aggiunge Gia Coppola, che riceverà un premio e parlerà del suo ultimo film The Last Showgirl.

Ospite d'onore del Filming Italy Sardegna Festival 2025, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village, sarà Gia Coppola, che presenterà il suo ultimo film The Last Showgirl, distribuito in Italia da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film e con protagonista Pamela Anderson. La regista riceverà il Women Power Excellence Award "per la sua sensibilità artistica, capace di coniugare tradizione e modernità, eredità familiare e ricerca personale".

A proposito di questa illustre presenza nonché esponente del miglior cinema indipendente americano, Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato:

Gia rappresenta una delle nuove frontiere del cinema d'autore internazionale, capace di raccontare con uno sguardo unico e profondo le contraddizioni dell'animo umano e le trasformazioni della società contemporanea. La sua presenza è motivo di grande orgoglio per il nostro Festival e un segno tangibile del legame sempre più forte tra il cinema americano e il nostro Paese.

Leggi anche Presentata a Cannes l'8ª edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Gia Coppola in breve

Ricordiamo che Gia Coppola è figlia dell'attore Gian-Carlo Coppola e nipote del regista Francis Ford Coppola, e che ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2013 con Palo Alto, tratto dall'omonimo libro di racconti di James Franco. Il suo secondo film, Mainstream, è del 2020 e ha come interprete principale Andrew Garfield. Entrambi i lungometraggi hanno partecipato al Festival di Venezia nella Sezione Orizzonti. Gia è anche attrice ed è apparsa sia ne La vita senza Zoe, episodio di New York Stories diretto dal nonno, che ne Il Padrino - Parte III, sempre di Francis, dove impersonava Connie Corleone. Produttrice e sceneggiatrice. Gia Coppola ha nel curriculum anche dei cortometraggi e alcuni video musicali.

The Last Showgirl, che è una storia di resilienza e racconta il lato oscuro del mondo dello spettacolo, è piaciuto alla stampa americana, che ha speso parole di lode per la Anderson, che ha saputo incarnare a meraviglia un personaggio ancorato al passato e incapace di accettare l'invecchiamento.