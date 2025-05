Presentata a Cannes l'8ª edizione del Filming Italy Sardegna Festival

News Cinema

Dal 19 al 22 giugno 2025, cinema e televisione si incontrano in Sardegna con anteprime, masterclass e ospiti internazionali.

Il Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, ritorna per l'ottava edizione dal 19 al 22 giugno 2025, con eventi a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione, presentata all'Italian Pavilion al Festival di Cannes, si distingue per la sua capacità di unire cinema e televisione, offrendo proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie TV, coinvolgendo le principali distribuzioni e produzioni del settore, nonché i colossi dell'intrattenimento VOD e televisivo. Anche quest'anno, il festival si svolge in collaborazione con l'APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione del Forte Village.

Filming Italy 2025: ospiti e premi speciali

Tra gli ospiti attesi, spiccano Simon Baker, noto per la serie The Mentalist, che riceverà il Filming Italy Excellence Award, e l'attore premio Oscar Cuba Gooding Jr. (presente anche lui alla conferenza di Cannes) che sarà insignito del Filming Italy Creativity Award. L'attrice francese Anouchka Delon riceverà un riconoscimento in memoria del padre Alain Delon, accompagnato dalla proiezione del film La prima notte di quiete di Valerio Zurlini. La sezione cortometraggi sarà presieduta da Micaela Ramazzotti, affiancata da una giuria composta da Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales, Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio.

Filming Italy 2025: anteprime e masterclass

Il festival presenterà oltre 50 titoli, tra film internazionali e italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi, molti dei quali in anteprima assoluta. Tra le proiezioni più attese, l'horror Presence di Steven Soderbergh con Lucy Liu e Chris Sullivan, la spy story Reflection in a Dead Diamond di Hélène Cattet e Bruno Forzani con Fabio Testi, e il film statunitense Karate Kid: Legends diretto da Jonathan Entwistle. Il film di apertura sarà la commedia Poveri Noi di Fabrizio Maria Cortese con Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta, distribuito da Adler Entertainment.

Filming Italy 2025: iniziative per studenti e attenzione all'ambiente

Il Filming Italy Sardegna - In Corto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e il professor Massimo Arcangeli, offre ai giovani studenti l'opportunità di confrontarsi con il mondo del cinema e promuovere i propri lavori in Italia e negli Stati Uniti. I cortometraggi vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies. Inoltre, un cortometraggio dedicato all'ambiente sarà premiato da Enel, azienda leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Collaborazioni e sostegno al settore audiovisivo

Il festival rinnova la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, presentando al pubblico tre opere prime di registe emergenti. Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk Media e Cultura, sostiene il festival sin dai primi anni, promuovendo lo sviluppo dell'industria audiovisiva italiana e accompagnando il settore verso una dimensione internazionale. Anche quest'anno, il maestro orafo Gerardo Sacco realizzerà in esclusiva i premi per il festival. Il Filming Italy Sardegna Festival si avvale inoltre della partnership con Italy for Movies, il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions.