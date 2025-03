Fight or Flight: Josh Hartnett scatenato nel trailer di questo nuovo film d'azione

News Cinema

Un po' John Wick, un po' Bullet Train, questo action con protagonista l'attore di The Trap debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 9 maggio. Ecco trailer e trama di Fight or Flight.

Quella di Josh Hartnett è stata una carriera particolare. Giovanissimo, all'inizio degli anni Duemila, grazie ai suoi ruoli in film come Pear Harbor e Black Hawk Down, sembrava destinato a diventare una grande star, ma nel corso degli anni è invece rimasto sempre vagamente defilato. E l'impressione è che lo abbia fatto per scelta: lo dimostrano alcune scelte di carriera interessanti e particolari, che l'hanno portato a recitare in film magari non notissimmi ma molto interessanti come Slevin, Black Dahlia, 30 giorni di buio, I Come with the Rain o Cavalli selvaggi.

Come che sia, da qualche anno Hartnett sembra aver intensificato la sua presenza sugli schermi, e alle soglie oramai dei cinquant'anni sta vivendo una nuova fase della sua carriera: quella per cui ha lavorato con Guy Ritchie in Wrath of a Man e Operation Fortune, è stato il protagonista di The Trap di M. Night Shyamalan, ha fatto parte del cast di Oppenheimer e ora è l'attore principale di un film d'azione un po' alla John Wick (o alla Bullett Train) che si intitola Fight or Flight, di cui potete vedere il trailer originale.

La trama di questo film scritto da Brooks McLaren e D.J. Cotrona e diretto da James Madigan vede Hartnett nei panni di un agente segreto americano di nome Lucas Reyes cui viene data l'ultima occasione per farsi perdonare i troppo errori del passato: quella di identificare e bloccare un misterioso personaggio noto come "Il fantasma" a bordo di un volo da Bangkok a San Francisco. Il problema è che a bordo del velivolo, oltre a questi due personaggi, ci sono numerosissimi killer prezzolati che hanno l'incarico di far fuori entrambi.

Nel cast di Fight or Flight ci sono anche Katee Sackhoff, Charithra Chandran, Julian Kostkov, Marko Zaror e Rebecka Johnston.

Fight or Flight: il trailer dell'action movie con Josh Hartnett