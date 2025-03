Fantozzi, 50 anni festeggiati al cinema, ma quanto incassò nel 1975? La misura del successo

News Cinema

Ora che Fantozzi di Luciano Salce, interpretato da un geniale Paolo Villaggio, torna al cinema restaurato per i suoi primi 50 anni, recuperiamo le cifre del botteghino dell'epoca: per misurare, con lo sguardo di oggi, il suo esplosivo successo che lo rese un fenomeno di costume duraturo.

L'uscita al cinema dell'ultima versione restaurata del seminale Fantozzi (1975), in occasione del suo 50° anniversario, può ancora incuriosire: del film con Paolo Villaggio alle prese con la sua creatura più iconica, diretto da un professionista della commedia come Luciano Salce, si ricordano le scene a memoria, perché insieme ai numerosi seguiti è entrato di diritto nell'immaginario collettivo italiano. Allo stesso tempo può essere interessante provare a quantificare questo successo cinematografico, nonostante il mezzo secolo che ci separa dal suo primo arrivo in sala. Quanto incassò? Quanti biglietti furono staccati?

Fantozzi, gli incassi e gli spettatori dell'epoca, col senno di poi

Il ragionier Fantozzi arriva nelle sale italiane il 27 marzo del 1975: Paolo Villaggio, già popolare tra cinema e tv, aveva riscosso un notevole riscontro editoriale presentandolo in racconti per L'Europeo, poi raccolti in due antologie, "Fantozzi" (1971) e "Il secondo tragico libro di Fantozzi" (1974). Si parla di edizioni Rizzoli, quindi non stupisce che sia stata proprio la Rizzoli Film ad accettarne la trasposizione cinematografica. Di fatto questo film rappresenta la prima metà di un adattamento che si completa col successivo Il secondo tragico Fantozzi, al cinema nell'aprile 1976, quindi appena un anno dopo: stando a un articolo di TgCom pubblicato nel 2015, il primo capitolo rimase in programmazione otto mesi, per cui è molto facile immaginare che lo stesso pubblico abbia vissuto i due atti come un flusso continuo di indimenticabili "subimenti": la confusione nel collocare correttamente le scene in uno o nell'altro film è per questo comprensibile.

Oggi sembra assurda una permanenza in sala di otto mesi, ma bisogna ricordare che cinquant'anni fa non esisteva un mercato dell' "home video" (improbabili versioni ridotte in Super 8 permettendo), né c'erano "piattaforme". Quei ruoli erano ricoperti dalle sale stesse, divise in prima, seconda e terza visione, con costo del biglietto a scalare. Lo sfruttamento in sala poteva essere molto lungo, se un lungometraggio era apprezzato.

Lo stesso articolo di TgCom parla di 6 miliardi di lire d'incasso. A quanto equivalgono? Il servizio Rivaluta dell'ISTAT ci dà una mano per calcolare a spanne a quale cifra possano equivalere oggi: circa 40.315.000 euro. Concentrandoci su incassi di opere recenti, per operare un paragone, il trionfatore del 2024 Inside Out 2 ha raccolto qui da noi 46.503.200 euro (fonte Cinetel), per 6.412.724 presenze. Attenzione a quest'ultimo dato: quando si paragonano opere così distanti nei decenni - come vi abbiamo ribadito più volte - confrontare il numero di biglietti staccati è un criterio più equo, specialmente ricordando le citate differenze nello sfruttamento commerciale dei film. Una ricerca di TV Sorrisi & Canzoni eseguita una decina d'anni or sono, sempre in base a dati Cinetel, ci segnala che Fantozzi totalizzò 7.755.046 presenze: nella classifica storica dal dopoguerra a oggi è appena sotto Porgi l'altra guancia (1974, 7.918.397) e a due posti dal Ciclone di Leonardo Pieraccioni (1996, 7.956.549). Insomma, incasso epocale di nome e di fatto: non all'altezza di un La vita è bella di Benigni (1997, 9.702.524), ma bisogna ricordare quella "fusione" col Secondo tragico Fantozzi: non disponiamo di dati per quest'ultimo, ma è facile immaginare che sommandoli all'esito del primo otterremmo un'affluenza da capogiro.

Sul Corriere della Sera del 5 aprile 1975 (consultato tramite l'Archivio Storico del quotidiano), quando ormai il fenomeno era diventato evidente, si constatava che "solo Bud Spencer" riusciva a fare meglio di Fantozzi al cinema, e si pubblicava un'intervista a Villaggio, dove l'interessato commentava orgoglioso: "Successo clamoroso, superiore alle aspettative. [...] La trasposizione cinematografica costituiva un problema, è stato risolto più che felicemente. [...] Un amico mi disse: leggendo a letto i tuoi libri ridevo tanto che svegliavo mia moglie. Al cinema si ride di più e non si sveglia nessuno. [...] Penso che Fantozzi diventerà una maschera nazionale."

Stava succedendo davvero.