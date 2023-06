Elogio dell'uomo comune, ovvero Paul Giamatti e i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Sideways compie oggi 56 anni. Ricordiamo alcuni film in streaming di una carriera fatta di interpretazioni preziose.

Dedichiamo oggi il solito approfondimento in cinque film in streaming a Paul Giamatti, colui che consideriamo oggi il nostro attore americano preferito. Nessuno infatti come lui - 56 anni oggi - sa dotare l’uomo comune di profondità emotiva e psicologica. In carriera ci ha regalato una serie di personaggi indimenticabili, sia come protagonista che a supporto prezioso per colleghi. I titoli elencati qui sotto rappresentano il meglio dell’arte di un attore unico, poliedrico, capace di elevare il valore di un film anche soltanto con una scena. Una qualità impagabile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Paul Giamatti

Sideways - In viaggio con Jack (2004)

La commedia drammatica che impone definitivamente Giamatti come attore di primo piano viene diretta da Alexander Payne con la precisione di chi conosce lo spessore dell’essere umano comune. Il protagonista Miles è una figura tragicomica di rara bellezza, cesellata da un’interpretazione degna di restare impressa nell’immaginario collettivo. Sideways - In viaggio con Jack diventa scena dopo scena un film impossibile da dimenticare, sul dolore di vivere con la propria finitezza. Oscar per l’adattamento, Giamatti meritava almeno - ALMENO - la candidatura. Stupendo e verissimo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

A supporto di Russell Crowe nel ruolo del suo amico e manager, Giamatti offre una prova da caratterista raffinata e potente, dotata di un carisma quieto ma presente, tangibile. Arriva infatti la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Ron Howard fa di questo biopic un affresco della Grande Depressione assolutamente non conciliatorio, uno sguardo doloroso a un periodo storico ancora capace di ferire l’America. Cinderella Man - Una ragione per lottare commuove, trascina, fa riflettere grazie a uno spettacolo davvero ben orchestrato. Uno dei migliori film americani del decennio. Disponibile su Disney +.

Lady in the Water (2006)

Tutte le capacità drammatiche di Giamatti vengono sapientemente messe al servizio di questa favola nera di M. Night Shyamalan, una storia che rivela il potere della narrazione empatica, del bisogno di connettere con altri esseri umani principalmente attraverso l’ascolto. Lady in the Water vede co-protagonista una soave Bryce Dallas Howard e un cast di comprimari di lusso. Film incompreso, incorniciato da una delle migliori colonne sonore dei nostri tempi, merito di James Newton Howard. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Saving Mr. Banks (2013)

Saving Mr. Banks: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La vicenda drammatizzata della nascita di Mary Poppins alla Disney vede Giamatti duettare in maniera profonda e incantevole con Emma Thompson. Film leggero eppure estremamente profondo, Saving Mr. Banks arriva al cuore del pubblico con uno spettacolo molto ben orchestrato dal regista John Lee Hancock. Scene che commuovono, sentimenti e dolori personali raccontati con minuzia. Film assolutamente riuscito. Nel cast anche un ottimo Colin Farrell. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Jungle Cruise (2018)

Nella spassosa produzione Disney Giamatti inserisce quel pizzico di follia istrionica che aggiunge le giuste spezie al prodotto. Dwayne Johnson ed Emily Blunt sono protagonisti affiatati e scatenati di Jungle Cruise, film d’avventura come si facevano una volta, con scenografie magnifiche e stunt mirabolanti. Ci si diverte con senso dello spettacolo e intelligenza. Jesse Plemons come villain poi è goffo e strepitoso. Un bel prodotto mainstream. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.