Elizabeth Olsen sul futuro di Scarlet Witch: "Più umorismo e redenzione"

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen ha diverse speranze per il futuro di Scarlet Witch, raccolte in una recente intervista. Al momento i Marvel Studios non hanno anticipato (o, meglio, confermato ufficialmente) cosa accadrà a Wanda Maximoff, se tornerà dopo quanto accaduto nel sequel di Doctor Strange. Quel che è certo è che Wanda è uno dei personaggi più amati dal fandom degli Avengers, per cui un suo ritorno è fortemente prevedibile. Ma in che modo accadrà?



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Elizabeth Olsen vorrebbe più “umorismo e redenzione” per Scarlet Witch

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Scarlet Witch è diventata improvvisamente la peggiore nemica di se stessa. Accecata dal desiderio di riunirsi con i suoi figli dispersi nel Multiverso, ha remato contro tutto e tutti, persino contro i suoi stessi poteri, pur di ritrovare la pace interiore. Ha messo in pericolo la vita di una giovane eroina, America Chavez, pur di poter viaggiare tra gli universi e ricongiungersi con i suoi bambini, e lottato contro Strange, un tempo suo alleato. Cosa accadrà adesso? Elizabeth Olsen non ha voluto sbilanciarsi su azioni concrete, ma ha confessato cosa le piacerebbe per la sua Wanda dopo tanto dolore e distruzione. Impegnata con il press tour della nuova serie Love&Death, l’attrice ha raccontato quali sono le sue aspettative future:

Possiamo fare qualsiasi cosa con lei adesso! Sento che abbiamo fatto così tanto. Ora possiamo davvero divertirci. Credo che potremo aspettarci più umorismo da lei. Spesso è l’emozione a guidarla e sono curiosa di vedere cosa potremo esplorare. E si spera che potremo anche darle un po’ di redenzione.

Non manca poi molto al ritorno di Scarlet Witch. Soltanto pochi giorni fa, Elizabeth Olsen ha confermato ai microfoni di Variety che il suo personaggio apparirà (nonostante le finte smentite) in Agatha: Coven of Chaos, spin-off di WandaVision. Inteso come uno dei progetti più innovativi dell’MCU, WandaVision ha permesso a Wanda di diventare Scarlet Witch. Ha costruito una realtà tutta sua dove Visione è ancora vivo e insieme costruiscono una famiglia, ma nulla di tutto questo è realtà, almeno non in quella dimensione. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Scarlet Witch è fuori controllo e sarà quel dolore ad ottenere una nuova forma distruttiva, lanciandola in una ricerca senza fine dei suoi figli. Per Wanda, la redenzione sembra essere indispensabile dopo quanto accaduto con Doctor Strange.