Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza nel cast della serie Marvel

Lo spin-off di WandaVision debutterà su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Prende sempre più forma il cast di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision che vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della strega Agatha Harkness. Dopo l'indiscrezione sul coinvolgimento dell'attore di Heartstopper Joe Locke, diverse testate americane riportano che avrebbe firmato per ricoprire un ruolo nella serie - attesa su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 come parte della Fase 5 del MCU - anche l'ex star di Parks and Recreation Aubrey Plaza, attualmente in tv nella seconda stagione di The White Lotus.

Aubrey Plaza e il resto del cast

Plaza raggiungerebbe quindi Joe Locke, ma i dettagli su entrambi i personaggi a loro affidati sono al momento sotto chiave. Sappiamo però che, oltre a Kathryn Hahn, nella nuova serie rivedremo anche Emma Caulfield Ford, che riprenderà il ruolo di Dottie. Per Aubrey Plaza e Kathryn Hahn si tratta di una reunion, visto che le due attrici avevano già recitato insieme in Parks and Recreation. Vale la pena notare, inoltre, che per Plaza non si tratta del primo ruolo nel mondo Marvel, visto che l'attrice aveva interpretato l'amica di David, Lenny, nella serie di FX Legion.

La trama di Agatha: Coven of Chaos

Precedentemente nota come Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos vedrà il ritorno di Kathryn Hahn nei panni di Agnes, l'impicciona vicina di casa di Wanda e Visione poi rivelatasi la potente strega Agatha Harkness. Dai fumetti Marvel sappiamo che Agatha è sopravvissuta ai processi alle streghe di Salem. Nel finale di WandaVision, Wanda (Elizabeth Olsen) ha intrappolato Agatha a Westview usando i suoi poteri per costringerla a tornare nel suo personaggio di Agnes. L'universo di WandaVision, in ogni caso, potrebbe espandersi ulteriormente: da notizie recenti (non ancora confermate ma neppure smentite da Marvel) sappiamo che sarebbe in sviluppo anche un secondo spin-off di WandaVision incentrato su Visione e con protagonista Paul Bettany.