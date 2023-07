Elemental è il più grande successo animato Disney Pixar post-pandemia al boxoffice, flop o non flop

News Cinema

La narrazione riguardante l'ultima fatica di casa Pixar, Elemental, l'ha dato da subito perdente, presso la critica e presso il pubblico. A dispetto di tutto però Ember e Wade resistono al botteghino... e dovremmo riconoscer loro un primato. Dati alla mano.

Colpevole di non essere un capolavoro, liquidato a Cannes, partenza al boxoffice americano debolissima, critica che soffre per la decadenza della Pixar: Elemental, ultima fatica animata di casa Pixar / Disney, non ha avuto proprio la strada spianata, ammettiamolo. Eppure, se si guardano i numeri e si supera una narrazione tragica che il film di Pete Sohn ha incarnato pure suo malgrado, ci si accorge che c'è qualcosa che non torna. Da un mese Ember e Wade non demordono e quel botteghino non vogliono proprio abbandonarlo. Diamo un'occhiata.

Elemental ha superato i 300 milioni di dollari d'incasso mondiale

Stando ai dati di Boxofficemojo, Elemental ha raggiunto fino a lunedì 17 luglio un introito al boxoffice mondiale di 314.455.300 dollari. Per quanto riguarda l'Italia, la Cinetel ci dice che, grazie agli incassi di ieri (19 luglio 2023), il cartoon Pixar / Disney uscito il 21 giugno ha toccato nel nostro paese i 5.044.400 euro. Per capirci, al momento è poco più di quanto ha raccolto un'altra uscita Disney del 28 giugno, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, sulla carta destinata a risultati migliori. Certo, con un budget sui 200 milioni di dollari esclusa la promozione, Elemental rimarrà ancora tecnicamente un flop, se non riuscisse a superare i 400. Certo, Spider-Man Across the Spider-Verse in Italia vanta 6.380.200 euro e nel mondo 664.364.800 dollari. Certo, Super Mario Bros. - Il film umilia tutti con 20.382.600 euro in Italia e 1.346.342.300 dollari nel mondo. Gli ultimi due film animati citati sono protetti però da grandi marchi e/o sono sequel di qualcosa, Elemental no, è una proposta a soggetto originale, sempre più rara nel mondo ad alto budget hollywoodiano.

E resiste.

Nella paradossale situazione di autoconcorrenza Disney con la piattaforma streaming Disney+, sulla quale è stata dirottata molta della loro animazione negli ultimi due-tre anni (da subito o dopo appena un mese in sala), Elemental incarna la prima inversione di tendenza, e non solo perché il suo spostamento su Disney+ non si vede ancora all'orizzonte: e meno male, per gli esercenti ma anche per chi dà valore all'esperienza della sala.

Semplicemente, Elemental è il più alto incasso mondiale per un film animato Disney-Pixar dallo scoppio della pandemia, tra opere Pixar e Walt Disney Animation Studios: e questa piccola vittoria simbolica, flop o non flop, nessuno gliela potrà negare. Volete la prova? Mano alla classifica (in dollari)! Tenete presente che alcuni di questi film non sono arrivati al cinema nei paesi dove Disney+ è disponibile, come in Italia, dove abbiamo avuto veloci uscite tecniche in sala per un paio di titoli come Onward e Raya.