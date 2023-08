È morto Arthur Schmidt, montatore premio Oscar di Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al futuro e Forrest Gump

News Cinema

Si è spento a 86 anni Arthur Schmidt, il montatore più fidato di Robert Zemeckis, premio Oscar per Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma attivo anche su Ritorno al futuro e Forrest Gump.

Si è diffusa solo ieri la notizia della morte a 86 anni di Arthur Schmidt, montatore tra i più leggendari di Hollywood, storico collaboratore di Robert Zemeckis, per il quale si è occupato di pietre miliari come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Ritorno al futuro. Ma il cinema era una tradizione di famiglia per Arthur, che nel 2009 aveva ricevuto, proprio dalle mani di Zemeckis, il premio alla carriera dall'American Cinema Editors.

Arthur Schmidt, una vita alla moviola e l'eredità del babbo