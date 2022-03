Dune 2: nuovi ragguagli da Denis Villeneuve, fra work in progress e tecnologia IMAX

News Cinema

Com'è abituato a fare, Denis Villeneuve ci informa a proposito del suo lavoro. Il regista spiega che la sceneggiatura di Dune 2 è a buon punto e annuncia sequenze grandiose.

Denis Villeneuve fa sapere le ultime novità su Dune 2, sequel di quel Dune che ha dieci candidature agli Oscar e che ha incassato in tutto il mondo quasi quattrocento milioni di dollari, nonostante negli USA abbia debuttato contemporaneamente al cinema e su HBO.

Dune 2 riunirà Villeneuve con parte del favoloso cast del primo film dedicato al monumentale romanzo di Frank Herbert. Parliamo quindi di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e Javier Bardem. A questi dovrebbero unirsi Florence Pugh, che andrebbe a interpretare la Principessa Irulan Corrino, nonché il protagonista di Elvis Austin Butler, che potrebbe essere Feyd-Rautha, il sadico nipote ed erede del Barone Vladimir Harkonnen.

Dune 2: a che punto siamo?

In un'intervista rilasciata a Collider, Denis Villeneuve ha dunque fatto il punto della situazione su Dune 2, e l'intenzione del regista è quella di realizzare un film ancora più ambizioso e spettacolare di Dune. Ovviamente Villeneuve ha una notevole ansia di prestazione, perché non solo non deve deludere gli estimatori dell'opera di Herbert, ma ha anche il compito di stupire piacevolmente i fan di Dune. A proposito della sceneggiatura, il filmmaker ha dichiarato:

La sceneggiatura è praticamente finita, ma è sempre un work in progress. Sarà un work in progress fino al final cut, ma direi che è piuttosto definitiva. Ho una sceneggiatura in mano. Al momento siamo in pre-produzione.

Sappiamo che Denis Villeneuve tiene molto alle sue sceneggiature, e infatti Dune concorre per la statuetta dorata nella categoria miglior sceneggiatura non originale. Il kolossal aspira anche al riconoscimento per il miglior film, e noi rammentiamo con gioia l'utilizzo della tecnologia IMAX. In Dune 2 ci saranno ancora più scene girate in IMAX, come spiega Villeneuve:

Greig Fraser ed io ci siamo innamorati di questo formato e sicuramente ci sarà una maggiore quantità di girato in IMAX. Ve lo assicuro.

Infine Denis ha ammesso di pensare spesso alla cerimonia degli Oscar, anche se la cosa lo distrae un po’ dal lavoro:

Con la stagione dei premi, è complicato. E’ come se il mio cervello fosse diviso in due parti che non comunicano fra loro. Comunque non mi lamento.

Dune 2 dovrebbe conquistare le sale cinematografiche nel mese di ottobre del 2023. Manca un bel po'. Consoliamoci con uno sgurdo al trailer di Dune.