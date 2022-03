Dune 2: Austin Butler sarà Feyd-Rautha Harkonnen?

News Cinema

Austin Butler, giovane protagonista di Elvis di Baz Luhrmann è in trattative per il ruolo del nipote del barone Harkonnen, Feyd-Rautha, che nel film di David Lynch fu interpretato da Sting.

Dal momento che Dune 2 si girerà, così sembra, in estate, prosegue la ricerca degli attori che interpreteranno i personaggi ancora non apparsi nella storia, che darà maggior spazio ai villain del romanzo, i malvagi Harkonnen. Dalla parte del bene, come vi avevamo riferito, Florence Pugh è in trattative per interpretare la principessa Irulan, ma oggi si è saputo che Austin Butler, l'attore 25enne che ricopre il ruolo di Elvis Presley nell'Elvis di Baz Luhrmann, è in trattative per ricoprire il ruolo di Feyd-Rautha.

Austin Butler e Feyd-Rautha

Nella versione di Dune che David Lynch condensò dal poderoso romanzo di Frank Herbert e che per poco non gli costò la carriera, il personaggio di Feyd-Rautha, sadico ma intelligente nipote del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard nel Dune di Villeneuve) ed erede del suo impero, fu interpretato da Sting, che all'epoca aveva 33 anni ed era apparso solo in un paio di film, ma era ovviamente popolarissimo come frontman dei Police.

Butler è molto giovane ma ha già catturato lo sguardo attento di Quentin Tarantino, che nel suo C'era una volta... a Hollywood l'ha voluto per la parte di Tex Watson, e naturalmente quella di Luhrmann, che lo ha scelto addirittura per fargli incarnare il re del rock in persona, per cui non dubitiamo che sia in grado di affrontare un ruolo importante come quello di Feyd-Rautha Harkonnen in Dune 2.