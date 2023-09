DreamWorks Animation, 300 pezzi in mostra all'Auditorium Parco della Musica per l'uscita di Trolls 3

News Cinema

In attesa di Trolls 3 al cinema, la DreamWorks Animation esporrà oltre 25 anni di storia con 300 pezzi originali del suo archivio, dal 24 settembre al 29 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma.

Non avrà l'aura autoriale della Pixar, ma sarebbe un peccato dimenticare che la DreamWorks Animation agisce dal 1998 e ha un parterre di personaggi entrati nell'immaginario collettivo, come Shrek e Kung Fu Panda: in collaborazione con Universal Pictures International Italy e il team di Art Ludique-Le Musée i suoi 25 anni di storia saranno al centro di "La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure", allestita presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, dal 24 Settembre al 29 Ottobre.

La mostra dei film DreamWorks a Roma: 300 pezzi in esposizione