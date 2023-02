Dragon Trainer, confermato il film live action: quando arriva al cinema?

News Cinema

Dopo il successo dei film d'animazione, Dragon Trainer si tramuta in live action: il progetto è stato confermato ufficialmente ed è attualmente in lavorazione.

Dopo le prime ipotesi e voci di corridoio, DreamWork Animation ha confermato ufficialmente la realizzazione di un film live action di Dragon Trainer. L’acclamata trilogia d’animazione è pronta a conquistare il cinema ancora una volta, seppur in carne ed ossa. Non molto tempo fa è stata accennata la possibilità di riportare gli addestratori di draghi in sala e quella possibilità è diventata certezza. Il progetto è attualmente in lavorazione ed è stato affidato ancora una volta alla regia di Dean DeBlois. Quest’ultimo ha già dimestichezza con il magico mondo raffigurato nella trilogia d’animazione e torna in sala con un nuovo progetto live action in cui figura non solo come regista, ma anche come sceneggiatore e produttore. Ma esiste già una data di uscita? A quando?



Dragon Trainer: Il nuovo trailer del film

Dragon Trainer diventa ufficialmente un live action: quando esce al cinema

Noto in lingua originale anche con il titolo How to Trian Your Dragon, Dragon Trainer ha appassionato il mondo intero con una forte storia d’amicizia tra Hiccup e Sdentato. Il primo film prodotto da DreamWork Animation è arrivato in sala nel 2010 e ha guadagnato due candidature agli Oscar 2011. A seguire Dragon Trainer 2 nel 2014 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto nel 2019. Liberamente estrapolati dai romanzi per bambini ideati da Cressida Cowell, i film d’animazione hanno proposto le avventure di un giovane vichingo e un drago per amico.