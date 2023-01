Dragon Trainer: in arrivo un remake live action del franchise d'animazione Dreamworks?

News Cinema

Secondo un rumor trapelato in rete, Universal sarebbe al lavoro su un remake in live action di Dragon Trainer. Pronti a rivivere le avventure di Hiccup e del drago Sdentato?

Dragon Trainer - primo capitolo della trilogia d'animazione targata Dreamworks - potrebbe presto ottenere un remake in live action. Secondo il noto insider Daniel Richtman, Universal sarebbe infatti al lavoro sul progetto, che potrebbe sicuramente rivelarsi ambizioso di grande impatto visivo.

Dragon Trainer - I primi dettagli della versione live action

Daniel Richtman, in un post su Patreon, ha quindi rivelato l'arrivo di un remake di Dragon Tranier. Dean DeBlois - sceneggiatore e regista della trilogia "originale" - sarebbe inoltre coinvolto nel progetto, del quale però non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Il franchise Dragon Trainer comprende infatti, oltre alle tre pellicole, una serie di sei stagioni e cinque cortometraggi. Non è quindi da escludere che la versione live action possa configurarsi come un'espansione di quel vasto "universo" o non come un semplice remake. In un'epoca dominata da versioni live action e da prodotti che hanno riacceso l'interesse per creature mostruose e draghi - primi fra tutti Il Trono di Spade e il suo spin-off, House of the Dragon - era, del resto, quasi scontato che la Universal avrebbe messo in cantiere, prima o poi, la realizzazione del live action di Dragon Trainer.