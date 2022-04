Diva: il nuovo trailer del primo film di Jean-Jacques Beineix, realizzato per la riedizione americana

News Cinema

Il Film Forum di New York omaggia il regista francese Jean-Jacques Beineix, da poco scomparso, con la proiezione del suo primo film, Diva, che uscirà in seguito nelle sale americane. Ecco il nuovo trailer.

Mancava anche Jean-Jacques Beineix, morto quest'anno il 22 gennaio, alla lista dei dimenticati di "In memoriam" agli Oscar. Per fortuna il regista francese verrà celebrato a New York, dove il 29 aprile al Film Forum, verrà presentato in 35 mm. il suo primo film, Diva, a 40 anni dall'uscita (o 41, visto che in Francia era uscito nel 1981). Alla prima seguirà la distribuzione del film in vari cinema americani. Per l'occasione è stato diffuso il nuovo trailer.





Diva di Jean-Jacques Beineix

Descritto come un "neo noir", Diva è il primo film di Beineix, che avrebbe in seguito diretto il film di culto Betty Blue. Protagonisti principali sono Frédéric Andréi, Richard Bohringer, Gérard Darmon, Dominique Pinon e la vera soprano Wilhelmenia Wiggins Fernandez. Il montaggio del nuovo trailer è stato fatto da William Hohaus. La storia è incentrata su un giovane postino infatuato di una cantante d'opera americana, che viene coinvolto in un caso di spionaggio internazionale quando tenta di far circolare un bootleg su cui ha registrato una sua performance.