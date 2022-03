Oscar 2022: In Memoriam anche quest'anno "dimentica" Monica Vitti e molti altri

News Cinema

Il tradizionale segmento di omaggio a chi non c'è più, In Memoriam, della serata degli Oscar, dimentica molti attori scomparsi, tra cui, purtroppo, la nostra Monica Vitti.

Come tutti gli anni, anche per questi 94esimi premi Oscar c'è stato il tradizionale e triste momento In Memoriam, che nelle edizioni precedenti era un montaggio di foto dei personaggi del mondo dello spettacolo scomparsi accompagnato dalla musica e che stavolta è stato trasformato in una sorta di musical con coro e interventi dal vivo: Tyler Perry ha parlato di Sidney Poitier, Jamie Lee Curtis col cagnolino in braccio di Betty White e Bill Murray ha ricordato Ivan Reitman. Ma come al solito, non appena finito il segmento, sono iniziate le polemiche per le molte assenze, una delle quali per noi molto grave.

In Memoriam dimentica Monica Vitti e non solo

Al di là della discutibile confezione che ha fatto storcere il naso ai più (le canzoni erano gospel o comunque a tema "paradisiaco" in un inno a quello che ci lascia chi non c'è più), In Memoriam si distingue anche quest'anno per le illustri dimenticanze, più di quante ne abbia fatte l'analogo omaggio dello Screen Actors Guild, che ha incluso molti degli esclusi ma ha dimenticato, come gli Oscar, la nostra indimenticabile Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio. E non si è trattato di problemi di tempi, visto che è stato incluso William Hurt che ci ha lasciato il 13 marzo. Per gli americani ha fatto scalpore l'assenza di Bob Saget, attore, sceneggiatore e regista, ma mancavano anche Louie Anderson, la scrittrice Anne Rice, l'attore di Sex and the City Willie Garson, il grandissimo Ed Asner, Gaspard Ulliel, tragicamente scomparso prima del tempo, e Joan Didion, scrittrice e sceneggiatrice. Più una marea di caratteristi che troverete (e riconoscerete) cercando su youtube l'In Memoriam dei SAG Awards.

Sinceramente dispiacciono queste dimenticanze così gravi, a meno che dietro la scelta di chi inserire in questo omaggio non ci sia un criterio che, sinceramente, ci sfugge. Qua sotto la dichiarazione, giustamente risentita, degli eredi di Anne Rice.