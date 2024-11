Denis Villeneuve non è interessato a Star Wars, da deluso fan della prima ora

News Cinema

Ora che ha centrato l'adattamento di Dune e ha la "sua" saga di fantascienza, Denis Villeneuve parla apertamente di un suo possibile coinvolgimento nella saga di Star Wars: niente da fare. E lo dice da fan, a quanto pare già deluso dal Ritorno dello Jedi!

Ospite del podcast The Town, il regista Denis Villeneuve si gode gli allori dei suoi Dune e si apre sulla questione Star Wars: sarebbe mai possibile per lui accettare la regia di un lungometraggio della saga? In una parola: no. Villeneuve però articola la risposta, raccontando le sue reazioni da bambino / ragazzo alla trilogia originale, spiegando però cosa ora non gli torna, dal suo punto di vista ormai autoriale. Insomma, Villeneuve adesso ha la "sua" saga di fantascienza e si tiene quella (peraltro a nostro parere più nelle sue corde). Leggi anche Dune 3, Denis Villeneuve anticipa quale sarà il tema principale del terzo film

Star Wars e Denis Villeneuve: un amore finito, un tempo passionale

Ora che ha firmato Dune e Dune Parte Due, con Dune 3 all'orizzonte, il regista Denis Villeneuve ha scelto Frank Herbert per soddisfare i suoi desideri di saghe fantascientifiche sul grande schermo. Ma cosa pensa di Star Wars? Molti fan che sognano magari una storia di Guerre Stellari più matura gradirebbero una sua visione su un materiale che si avvia a compiere cinquant'anni. Denis ha amato tanto Star Wars, reagendo persino di fronte al Ritorno dello Jedi come tanti appassionati reagirono anni dopo davanti alla Minaccia Fantasma, ma ora per lui il problema della saga è un altro...

Nel 1977 ero il pubblico di riferimento. Avevo 10 anni, mi attraversò il cervello come un proiettile d'argento. Divenni ossessionato da Guerre stellari. Non credo in vita mia di avere atteso un film come attesi L'impero colpisce ancora. L'avrò visto al cinema un miliardo di volte. L'impero colpisce ancora mi traumatizzò. Adoro Star Wars. [...] Il problema è che tutto deragliò nel 1983 con Il ritorno dello Jedi. È una lunga storia. Avevo 15 anni, io e il mio amico volevamo prendere una macchina per andare a Los Angeles e parlare con George Lucas: eravamo arrabbiatissimi. Ancora oggi... ma davvero... gli Ewok? Divenne un film comico per bambini. [...]

[Oggi] Star Wars si è cristallizzato nella sua stessa mitologia, è molto dogmatico, pare una ricetta, non ci sono più sorprese. Quindi non sogno la notte di fare uno Star Wars, perché ormai è un codice, è molto codificato.