Dune 3, Denis Villeneuve anticipa quale sarà il tema principale del terzo film

Durante il BFI London Film Festival, Denis Villeneuve ha anticipato quale sarà il tema principale del terzo capitolo di Dune.

Dopo il successo della prima e della seconda parte, Dune tornerà al cinema anche con un terzo film tratto dal romanzo Dune: Messiah di Frank Herbert. Pur non avendo comunicato informazioni in merito alla trama, il regista Denis Villeneuve ha anticipato un dettaglio prezioso che permetterà ai fan di immaginare attorno a cosa ruoterà la storia della prossima avventura di Paul Atreides, interpretato ancora una volta da Timothée Chalamet.

Dune 3, Denis Villeneuve anticipa uno dei temi principali del film

Presente al Summit Contenders London, Denis Villeneuve ha confermato a Deadline che il tema principale attorno a cui ruoterà il terzo capitolo di Dune è sicuramente la guerra, aggiungendo che in Dune – Parte 2 “per salvare i suoi amici, Paul ha dovuto iniziare una guerra”. Per chi ha dimestichezza con il romanzo di Frank Herbert, saprà che tra quelle pagine è raccontata una storia ambientata circa dieci anni dopo il regno di Paul, i cui sforzi come leader hanno portato ad una guerra santa con tantissime vittime in tutto l’universo. Ospite del BFI London Film Festival, Villeneuve ha aggiunto:

Con questi film ho cercato di essere fedele alla visione di Frank Herbert sull'idea di un racconto ammonitore, sull'andarci cauti di fronte alle figure carismatiche e soprattutto sui pericoli che si possono innescare quando si mescolano religione e politica. Al centro di tutto doveva esserci la tragedia di un giovane che si innamora di una ragazza...ma questo tema cambierà con Dune 3.