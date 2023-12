DC Studios, James Gunn contro i cammei di supereroi senza motivo

News Cinema

Sui social il regista James Gunn, corresponsabile dei nuovi DC Studios e autore del prossimo Superman Legacy, spiega cosa intenda lui per "cammeo" di un supereroe in un film. E perché non sia il caso di abusare di questa pratica un po' fine a se stessa.

Non sappiamo con precisione quale sia lo stato di salute del cinecomic attualmente, ma è interessante ascoltare James Gunn, un appassionato di fumetti vero, che dopo i Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, è diventato corresponsabile dei nuovi DC Studios, e prossimamente regista di Superman Legacy. Gunn peraltro ama mantenere un canale aperto con i fan via social, così Dark Horizons ci sottolinea una delle sue considerazioni su una pratica diffusa nel genere: il cammeo o comparsata di un supereroe. Come si deve gestire per non abusarne?

James Gunn e il cammeo nel genere cinecomic: "Un personaggio deve avere una ragione per essere nella storia"

Previsto in sala nell'estate del 2025, Superman Legacy si promette di avviare il nuovo DC Universe concepito dal suo regista James Gunn e dal producer Peter Safran, presso i DC Studios creati sotto l'egida della Warner Bros. Discovery. Gunn, che per la WB/DC ha già diretto The Suicide Squad - Missione suicida, e quest'anno ha salutato i concorrenti Marvel Studios col riuscito Guardiani della Galassia vol. 3, ha le idee chiare su uno dei problemi dei cinecomic attuali. Per la precisione James parla di una pratica diffusa che sottrae solidità all'impianto narrativo, il cammeo. Sottolinea che in Superman Legacy ci saranno Metamorpho (Anthony Carrigan), Guy Gardner (Nathan Fillon), Mister Terrific (Edi Gathegi) e Hawkgirl (Isabela Mercad), ma per costruire uno universe vero e proprio. Non per puro fanservice.

Lo chiamo "cameo porn", è uno degli elementi peggiori dei film di supereroi recenti. Se un personaggio è nel film, deve avere una buona ragione per esserci, dal punto di vista della storia. Non ho problemi con i cammei veri, un flash o un attimo, tipo easter egg. La cosa che mi dà fastidio è quando massacrano una storia elegante forzandoci dentro dei pesonaggi. Non stanno lì perché la storia lo richiede, ma per qualche altra ragione.