Cronenberg e noi: ecco i film del maestro canadese che più ci hanno segnato

Esce nelle sale italiane The Shrouds, il nuovo film di David Cronenberg, e noi di Comingsoon.it ne approfittiamo per fare il punto sul nostro rapporto personale con il suo cinema.

Debutta oggi giovedì 3 aprile nei cinema italiani The Shrouds, il nuovo film di uno dei maggiori registi viventi, il grande David Cronenberg.

The Shrouds, ventitreesimo lungometraggio del canadese, presentato in concorso al Festival di Cannes dello scorso anno, è un film molto personale per il regista, come potete leggere nella lunga intervista che abbiamo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito. E anche se a Cannes non ci aveva convinto pienamente (qui la recensione di The Shrouds), siamo comunque certi che è un film che non mancherà di affascinare i tanti che seguono e amano il lavoro di Cronenberg.

Tutti noi di Comingsoon.it seguiamo e amiamo David Cronenberg da tempo, probabilmente da sempre, magari in tempi e con inclinazioni differenti, come è giusto che sia. Allora, in occasione dell'uscita del suo nuovo film, abbiamo deciso di scegliere, ognuno di noi, uno dei suoi film che ci è particolarmente caro, per motivi cinefili, personali o per qualche incrocio tra i due. Qui di seguito, dopo il trailer di The Shrouds, ecco quali sono i film di David Cronenberg scelti dai redattori di Comingsoon.it.



6 film di David Cronenberg da non perdere, secondo la redazione di Comingsoon.it

Antonio Bracco ha scelto: Il pasto nudo

Nell’universo cinematografico scomodo, distorto e disturbante di David Cronenberg, si parla spesso, e giustamente, dei film che hanno lasciato profondi solchi nella memoria emotiva di spettatori, critici e studiosi. Uno spazio più ampio, però, lo meriterebbe quel titolo di diretta provenienza dal padre della Beat Generation. Adattando per lo schermo il romanzo più noto di William S. Burroughs, il regista entra in un tunnel grottesco nel quale il mondo dello scrittore si interseca con il noir di David Lynch. L’interesse di Cronenberg per le ossessioni umane, esso stesso ossessione per lui, quando non perversione, ne Il pasto nudo arriva a una sorta di sublimazione in cui l’arte e l’artista si fondono in un viaggio psico-fantascientifico. Chi guarda è invitato, come quasi sempre, a reggersi lo stomaco mentre il filmmaker-chirurgo interviene con il bisturi nella sua opera di decomposizione psicologica. Ma chi è l’artista? Il protagonista della storia, lo scrittore che l’ha rigurgitata o il regista che la mette in scena? Chiunque abbia a che fare con un processo creativo può trarre dal film una lezione fondamentale: l’autodistruzione, non necessariamente attraverso sostanze stupefacenti e alienazione, può essere attesa, agognata o temuta, ma soprattutto (forse) è necessaria. (a.b.)





Daniela Catelli ha scelto: Inseparabili

Scegliere un film di David Cronenberg per chi come me li ha amati tutti e lo considera uno dei registi più importanti della storia del cinema, non è facile. Ma Inseparabili, realizzato nel 1988, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Nella tragica storia di amore simbiotico dei due gemelli ginecologi Mantle, che Cronenberg trae liberamente da un mediocre romanzo di Bary Wood, c'è tutto il suo mondo: la fascinazione per la bellezza interiore del corpo, la mutazione, la ricerca del ritorno a uno stato di unione fetale nel grembo materno, possibile solo nella morte. Inoltre è uno dei suoi film più esteticamente pregevoli e raffinati: accompagnato dalla splendida colonna sonora di Howard Shore, Peter Suschitzsky infonde una luce da acquario all'habitat dei gemelli e al triangolo amoroso dannato (lui, lui e l'altra) che interrompe una delle più grandi storie d'amore mai raccontate. Inseparabili è un teorema geometrico e uno studio entomologico dei personaggi, che nonostante la sua apparente freddezza commuove e sconvolge. Dalla prima volta che l'ho visto, mi si è impresso indelebilmente nel cuore e nella mente. Per me contiene inoltre la più bella sequenza di ballo “a tre” mai realizzata al cinema, con buona pace di Bertolucci e Sorrentino: quando i due gemelli e la donna che li dividerà ballano allacciati sulle note di “In the Still of the Night” il film diventa addirittura ipnotico. Non riuscirò mai a liberarmi dal suo incantesimo di sofferenza e bellezza e dell'ammirazione per Jeremy Irons, che raggiunge la perfezione in una di quelle performance che definiscono la carriera di un attore. (d.c.)





Mauro Donzelli ha scelto: A History of Violence

Se parlate a David Cronenberg con gli occhi a cuore della sua grandezza come maestro del body horror aspettatevi di ricevere un mezzo sorriso, per una volta appena artefatto, accompagnato da una cortese ma vibrata protesta pronta a rimandare al mittente ogni classificazione. Il mio rapporto istintivamente tribolato con questo autore è stato legato, fin da ragazzino, proprio al raccapriccio per i suoi estremi, oltre a una certa incapacità cocciuta a vederne la portata ironica o autoriale. Specie quando il critico era ancora in sonno e l’adolescente si ostinava a seguire altre direzioni cinematografiche. Non sono mai stato, insomma, un adoratore delle sue atmosfere, almeno fino a un’età più adulta, magari anche per alimentare, petulante, discussioni con amici adoranti. Sarà per questo che la folgorazione è arrivata tardi, è passata per un rifiuto di eXistenZ, e una prima folgorazione piena per A History of Violence. Queste righe non vogliono essere critiche, ma personali, e allora ricordo vividamente quando questo canadese capace di raccontare una storia tanto americana quanto il western ha catturato definitivamente tutta la mia attenzione. È stato in una sequenza in cui l’uomo comune Viggo Mortensen, che vive con la sua sposa ex cheerleader (una Maria Bello al suo massimo splendore) in un paese altrettanto comune che profuma di America come il suo diner, reagisce all’irruzione di due criminali con improvviso ossequio al secondo emendamento. Quello che permette a ogni Americano di portare armi. Uno sguardo lucido sugli archetipi di un paese in costante equilibrio fra quiete e violenza, fra spinta verso un altrove e la difesa del proprio recinto. Poi ci sarebbe quella questione del body horror, ma è tutta un’altra storia. (m.d.)





Federico Gironi ha scelto: La mosca

Dovrei scegliere Videodrome. Vorrei scegliere Videodrome. Perché, insomma, c'è poco da fare, è il film di David Cronenberg che più ha avuto impatto sulla mia vita e sulla mia vita professionale. È il film che guardano e riguardavo in videocassetta, che poi ho studiato all'università, e che a mia volta insegno ai miei studenti, che ovviamente non lo conoscono perché come tutti i ventenni di oggi sono ignoranti, ma ancora oggi dopo cade loro la mascella per terra guardandolo, come cadeva a me quando avevo l'età loro. È il film che, uscito nel 1983, racconta il presente con straordinaria precisione. E però.

Però Videodrome sarebbe una scelta un po' scontata. E poi c'è un altro dato, che un dato personale, affettivo se volete. Che riguarda un altro film visto e rivisto mille volte, molti anni fa, da solo ma poi pure con mio padre, e ancora di più con mio fratello. C'è un dato che riguarda una parola, una parola inesistente, una crasi, un neologismo, un lessico familiare. La parola è, chiaramente "Brudlemosca". Che poi non è una parola, è la creatura affascinante e ributtante assieme che nasce dall'ibridazione tra il Seth Brundle di Jeff Goldblum e la mosca (intesa come insetto) finita per caso in una delle sue telecapsule durante un esperimento. “Tu pensi a una mosca? A una mosca di 75 chili? No, io divento qualcosa che non è mai esistito, io sto diventando una Brundlemosca”. Dentro La mosca ci sono tutte le ossessioni di Cronenberg. Come Videodrome, non è invecchiato di un giorno. E noi, a guardarlo, ci ritroviamo sempre come Stathis Borans, disgustati e rapiti, a mormorare: “Oh mio Dio… mio Dio!”. (f.g.)





Domenico Misciagna ha scelto: La zona morta

Se è vero che in La zona morta prevale l'autorialità di Stephen King su quella di Cronenberg, è pure vero che la storia ci ha dimostrato qualcosa: un'opera di King in ottime mani si eleva da divertimento di genere a potente apologo sulla mostruosità e sulle potenzialità (sprecate, inespresse, pericolose, preziose) dell'essere umano. Con la saggezza di affidarsi a Christopher Walken, sapendo che farà il 90% del lavoro, Cronenberg trasforma l'espediente della preveggenza nella metafora dell'eterno contrasto tra bene pubblico e bene privato: il protagonista ha perso il "senso" dopo il coma... e lo ritroverà solo con un estremo sacrificio per la collettività. Ricordando il magistrale finale, chi meglio di Cronenberg poteva raccontare un potere dell'immagine che uccide meglio del proiettile di un cecchino? Quarant'anni fa un politico come quello interpretato da Martin Sheen poteva sottovalutare quel potere. Oggi lo domina, e ci servirebbe un apologo altrettanto commovente ma aggiornato, per esorcizzare incubi ormai potenziati. (d.m.)





Carola Proto ha scelto: Brood - La covata malefica

Quando ho cominciato il lavoro di giornalista di cinema, ho realizzato che dovevo assolutamente colmare alcune lacune. Fra queste c'erano i primi film di David Cronenberg, che avevo seguito (e amato) da La mosca in poi. Così, la mia amica e collega Daniela Catelli, assai più esperta di me e grande appassionata proprio del regista canadese a cui dobbiamo il recente The Shrouds, mi ha prestato uno dopo l'altro i DVD dei film che mi mancavano e che ho visto rigorosamente in ordine cronologico. Divertita da Il demone sotto la pelle e da Rabid - Sete di sangue, ho avuto una vera e propria folgorazione per Brood - La covata malefica, sublime body horror che secondo alcuni sta fra Alfred Hitchcock e Dario Argento e che, fra le righe, parla del divorzio del regista da Margaret Hindson. Ispirato dalla visione di Kramer contro Kramer, Brood è popolato da creature deformi e molto molto cattive che vengono partorite da una donna tramite una sacca amniotica esterna. Rammento di aver pensato, appena le ho viste, che somigliavano ai Fiammiferini, dei pupazzetti con la sembianza di neonati che, nei tardi anni ’70, venivano venduti dentro a scatole simili a quelle dei fiammiferi. Certo, I Fiammiferini erano più carini dei mostriciattoli del film, ma da quando esiste l'horror, bambole e bambolotti possono diventare oggetti davvero spaventosi. Di quanto Brood e le sue creature abbiano lasciato il segno dentro di me mi sono accorta mesi dopo. Una notte ho sognato che suonavano alla porta alle 3 del mattino, io mi alzavo per andare a vedere chi fosse e, guardando nello spioncino, realizzavo con terrore che fuori dalla porta c'erano i mostri di Brood - La covata malefica insieme al nano che parla all'incontrario di Twin Peaks. I miei due registi del cuore (Cronenberg lo sarebbe diventato di lì a poco) avevano unito le forze popolando uno dei miei incubi più spaventosi di sempre. (c.p.)