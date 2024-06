Creuza de Mà - Musica per il Cinema 2024: Margherita Vicario e Michele Riondino protagonisti della 18a edizione

News Cinema

Si svolgerà dal 23 al 28 luglio la diciottesima edizione di Creuza de Mà - Musica per il cinema. Fra i protagonisti del festival diretto da Gianfranco Cabiddu ci saranno Michele Riondino, Margherita Vicario, Pivio, Pasquale Catalano.

Diventa maggiorenne in questo 2024 Creuza de Mà - Musica per il Cinema, il festival diretto da Gianfranco Cabiddu che ha luogo a Carloforte sull'Isola di San Pietro. Dedicato, come spiega il titolo, alla musica per il cinema, si svolgerà dal 23 al 28 luglio e sarà ricco di eventi: concerti, incontri, proiezioni e gli immancabili appuntamenti del Campus musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo, veri e propri momenti di approfondimento e formazione pensati per gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia che anche quest’anno saranno a Carloforte.

La diciottesima edizione di Creuza de Mà, a cui comingsoon.it parteciperà, potrà contare su ospiti illustri. Fra questi, la prima ad essere annunciata è stata Margherita Vicario, che ha esordito nella regia con Gloria!. Il film è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, dove un gruppo di musiciste inizia a comporre una musica nuova e moderna, e cioè il pop. Ci sarà inoltre Michele Riondino, che con il suo lungometraggio d’esordio, intitolato Palazzina Laf, ha già vinto numerosi premi. L'attore farà un concerto, sabato 27 luglio, insieme alla sua band Revolving Bridge.

In programma anche il documentario di Kasia Smutniak Mur, che è stato girato al confine tra Polonia e Bielorussia. Il film sarà accompagnato a Carloforte dall'autore della colonna sonora Lorenzo Tomio. Verrà inoltre proiettato Enzo Jannacci - Vengo anch'io, il doc di Giorgio Verdelli dedicato a un genio della nostra canzone, che ha composto anche musica per il cinema. Saranno a Creuza de Mà, infine, i compositori e musicisti Pivio, Riccardo Giagni, Michele Braga, Max Viale, la produttrice Francesca Cima, la montatrice Annalisa Forgione e la sound editor Daniela Bassani.

Grande novità di quest’anno sarà un incontro dedicato ai podcast realizzato in collaborazione con Chora Media alla presenza di Luca Micheli (Head of Music & Sound Chora Media) e Marco Villa (Editorial Content Lead Chora Media).

Infine non mancheranno gli imperdibili live, in primis il concerto al tramonto nella suggestiva cornice delle Ciasette, che quest'anno vedrà protagonista il quartetto d'archi degli Gnu Quartet. Al Giardino di Note invece, si esibirà Arrogalla, artista sardo che fonde sonorità popolari, suoni della natura e musica contemporanea. Durante la serata conclusiva di Creuza de Mà 2024 ci sarà, in Piazza della Repubblica, il Concerto Musiche da Film, con inedite partiture arrangiate per banda da Pivio e Pasquale Catalano eseguite dalla Banda Musicale.