Compie 80 Dante Spinotti, ripercorriamo la carriera del direttore della fotografia attraverso cinque film in streaming

Candidato due volte all'Oscar, Spinotti è stato il collaboratore preferito di Michael Mann. Ecco i film in streaming. migliori di una carriera portentosa.

Compie oggi 80 anni un gigante della fotografia italiana e internazionale, ovvero Dante Spinotti. Grazie alla sua straordinaria collaborazione con Michael Mann è diventato uno dei direttori della fotografia più apprezzati e richiesti ad Hollywood, sfiorando l’Oscar in ben due occasioni (soltanto Vittorio Storaro tra gli italiani ha ottenuto maggiori segnalazioni). Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio a uno degli artisti nostrani che maggiormente ammiriamo; non sono purtroppo disponibili in streaming nelle nostre piattaforme Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986) di Michael Mann e Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson, capolavori che vorremmo davvero rivedere. Per il resto, come sempre, buona lettura.

Pronti a morire (1995)

Il western scatenato di Sam Raimi viene impreziosito dalla fotografia elegante e densa di Spinotti, che ne fa un film con un sottofondo shakespeariano. Pronti a morire è capitanato da una volitiva Sharon Stone, ma quando hai a supporto Russell Crowe, Leonardo DiCaprio e soprattutto un portentoso Gene Hackman, sono i comprimari a rimanere impressi. Un omaggio smisurato a Sergio Leone ma con un’anima precisa e personale dietro la confezione mirabolante. Da rivalutare, uno dei titoli migliori degli anni ‘90 in questo genere. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

L’uomo delle stelle (1995)

La parabola affascinante e sontuosa dentro la storia della Sicilia di Giuseppe Tornatore offre la possibilità a Spinotti di elaborare un universo filmico favolistico quanto a tratti brutale. L’uomo delle stelle vede un Sergio Castellitto carismatico e mellifluo protagonista di un film a tratti davvero superbo, capace di raccontare i sogni e la disperazione di una terra baciata dalla passione per la vita. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero, spettacolo intenso e per molti versi folgorante. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Heat - La sfida (1995)

La collaborazione con Michael Mann che tutti ricordano, anche se forse non la sua migliore a livello puramente estetico. Heat - La sfida si poggia sul duello fisico e psicologico tra un Robert De Niro in versione samurai e un Al Pacino mefistofelico, sfrontato. Grandi scene d’azione e altre di potente introspezione psicologico per un film di culto assoluto, disperato ed elegante nel suo essere notturno. Con un finale da antologia. Non vediamo l'ora che arrivi l’annunciato sequel. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +.

L.A. Confidential (1997)

La trasposizione cinematografica di due romanzi di James Ellroy ad opera di Brian Helgeland e del regista Curtis Hanson regala a Spinotti la prima nomination all’Oscar. L.A Confidential si dimostra un noir densissimo e malato, come le pagine del suo autore. Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, James Cromwell e una Kim Basinger da Oscar (come la sceneggiatura) troneggiano in un film meraviglioso, appassionante, spudorato quando c'è da scavare nel marcio. Titolo di culto di un decennio. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Nemico pubblico (2009)

Spinotti torna a collaborare con Mann per un film interamente girato in digitale, e anche se non tutto funziona nell’esposizione del realismo di scenografie e costumi, tuttavia sono troppe le scene magnifiche per non amarlo. Nemico pubblico prende forma intorno a un Johnny Depp alla sua miglior a livello di carisma, accanto al quale troviamo un Christian Bale pazzesco, Marion Cotillard, Lili Taylor, Jason Clarke e molti altri grandi caratteristi. Film potente, barocco a livello estetico, doloroso nel suo finale da antologia. Un Mann dei migliori, forse meno coerente del solito ma senz’altro ispirato e sanguigno. Da amare pur con tutti i suoi difetti. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.