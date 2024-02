Coca Cola vs. Pepsi, la rivalità diventa il film Cola Wars, produce la Sony

News Cinema

La Sony ha stanziato una grossa cifra per aggiudicarsi la sceneggiatura di Cola Wars, un film dedicato alla lotta Coca Cola - Pepsi a partire dagli anni Ottanta. Dagli autori della serie Acapulco.

Stando a Deadline, la Sony ha puntato un numero a sette cifre per non farsi scappare la sceneggiatura di Cola Wars, un film dedicato allo scontro tra due colossi delle bibite, la Coca-Cola e la Pepsi, proprio quando la seconda le rubò la scena a metà degli anni Ottanta. L'idea sarebbe di riprendere il tono di AIR - La storia del grande salto di Ben Affleck, il film che raccontò la rivoluzionaria sponsorizzazione di Michael Jordan da parte della Nike.





Cola Wars, la Coca-Cola affronta la Pepsi nel film che la Sony vuole disperatamente realizzare

La Sony sostiene di aver offerto ben 1.000.000 di dollari per il copione di Cola Wars, mentre secondo altre fonti la puntata per l'asta dei diritti cinematografici si aggira addirittura sul 1.500.000. In ogni caso è raro che una major stanzi così tanto solo per un copione, magari poi da rivedere una volta che vengano coinvolti un cast e un regista, ma evidentemente la Sony Pictures non ha dubbi: sarà importante e lucrativo raccontare l'apice della lotta tra Pepsi e Coca-Cola, quando a partire dalla metà degli anni Ottanta negli USA le bibite della prima superarono in vendite quelle dell'altra azienda, coinvolgendo nell'aggressiva campagna di marketing personalità come Lionel Richie, Michael Jackson, Michael J. Fox (vi ricordate un "sospetto" scambio di battute in Ritorno al futuro?), Tina Turner, David Bowie e Madonna.

Autori della sceneggiatura sono Jason Shuman e Ben Queen, rispettivamente il cocreatore di Acapulco su Apple TV+ e il cosceneggiatore di Cars 2 e Cars 3 per la Pixar: un'occasione anche per ritrovarsi, dato che Jason e Ben avevano studiato insieme alla USC Film School. Per la cronaca, Jason amava la Pepsi, Ben la Coca-Cola. Par condicio, non si pensi nemmeno per un attimo che il film prenda posizione, sarebbe un bel rischio politico!