Cinque grandi film in streaming interpretati da Willem Dafoe, protagonista di The Legend of Ochi

L'attore quattro volte candidato all'Oscar ha scritto momenti fondamentali di cinema contemporaneo, lavorando con maestri indiscussi. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo.

Dal momento che torna sui nostri schermi col fantasy The Legend of Ochi, vogliamo dedicare gli odierni cinque film in streaming al grande Willem Dafoe. Attore completo, capace di essere completamente credibile sia quando sceglie di andare sopra le righe che quando lavora in sottrazione, il 69enne attore originario del Wisconsin ha conquistato in carriera ben quattro nomination all’Oscar, e almeno altrettante altre ne avrebbe meritate. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Willem Dafoe, protagonista di The Legend of Ochi

Platoon

Mississippi Burning - Le radici dell’odio

L’ultima tentazione di Cristo

Così lontano così vicino

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità

Platoon (1986)

Dopo aver lavorato ad alcuni film di culto come The Loveless, Strade di fuoco e soprattutto Vivere e morire a Los Angeles, Dafoe conquista la prima nomination all’Oscar come non protagonista grazie al film di Oliver Stone sulla guerra del Vietnam. Platoon si rivela un dramma bellico di enorme potenza emotiva oltre che cinematografica, grazie anche alle prove maiuscole di Charlie Sheen e Tom Berenger, oltre che del nostro. Arrivano gli Academy Award per il film, la regia, montaggio e sonoro. Lungometraggio iconico degli anni ‘80. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Mississippi Burning - Le radici dell’odio (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Chiamato da Alan Parker a interpretare l’agente dell’FBI ligio alle regole che deve vedersela con un brutale caso di assassinio a sfondo razziale, l’attore offre il meglio delle sue capacità accanto al magistrale coprotagonista Gene Hackman. Mississippi Burning - Le radici dell’odio è semplicemente uno dei migliori film di denuncia mai realizzati, con una regia impeccabile e un cast meraviglioso che comprende anche Frances McDormand, Brad Dourif e molti altri caratteristi di grande spessore. Svariate nomination all’Oscar importanti, arriva soltanto quella per la fotografia. Ne meritava moltissime altre, compresa quella per Dafoe. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

Nello stesso anno l’attore interpreta per Martin Scorsese uno dei lungometraggi più controversi, ammirevoli, sentiti della storia del cinema. L’adattamento dal libro-scandalo di Nikos Kazantzakis è un concentrato di potenza emotiva e studio dell’animo umano. L’ultima tentazione di Cristo scava nel profondo di ogni spettatore, che sia esso religioso o meno, e lo costringe a riflettere su cosa significhi prima di tutto essere un essere perfettibile. Capolavoro visionario e intimo, candidato all’Oscar per la miglior regia. Prova superba e appassionata di Dafoe. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Così lontano così vicino (1993)

Così lontano così vicino: Il Trailer Ufficiale Italiano per il ritorno al cinema del Film di Wim Wenders (2024) - HD

Partecipazione straordinaria con una performance istrionica e dolorosa, che impreziosisce questo sequel malinconico de Il cielo sopra Berlino. Nastassja Kinski, Bruno Ganz, un magnifico protagonista Otto Sander fanno di Così lontano così vicino un capolavoro imperfetto ma trascinante, con una sequenza d'apertura che è tra le migliori mai realizzate. Gran Premio della Giuria a Cannes per un’opera che Wim Wenders ha realizzato con il cuore e con una visione grandiosa di cinema. Ammirevole, oltre i suoi difetti. Cammeo pazzesco di Lou Reed. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità (2018)

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con questo biopic personale e intimista in cui Dafoe risplende di luce propria, interpretando un artista silenzioso, sommesso ma vibrante. Una prova superba che gli garantisce la quarta candidatura all’oscar ma la prima come attore protagonista. Julian Schnabel dirige Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità rimanendo attaccato al suo magnifico protagonista, che trascina il film dentro i sentieri sorprendenti del dramma psicologico sopito, gentile e autunnale. Davvero una bella sorpresa che conferma la grandezza di un interprete unico, profondo e sempre originale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.