Cinque film in streaming ambientati nel mondo della musica

In occasione dell'anniversario della nascita del 45 giri (10 gennaio 1945) eccovi i migliori film in streaming che raccontano ambienti musicali diversi.

Non molti probabilmente ricordano che il 10 gennaio 1945 nasceva ufficialmente il 45 giri, quel disco di plastica che rivoluzionò completamente il mercato della musica. E proprio all'industria musicale, nelle sue varie declinazioni commerciali ma anche artistiche, vogliamo dedicare i cinque film in streaming di oggi. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al mondo e all’industria della musica

Quasi famosi (2000)

Il capolavoro diretto da Cameron Crowe ci riporta a un mondo in cui la musica rock era passione, trasgressione, libertà, magari anche utopia. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Quasi famosi viene condotto da un cast straordinario che comprende il giovane protagonista Patrick Fugit, Frances McDormand, Kate Hudson, Billy Crudup e un grandioso camo di Philip Seymour Hoffman. Ritratto commosso e sentito di un momento musicale incredibile, ricreato grazie a un film che ha un cuore romantico e toccante. Film impagabile, pieno di scene straordinarie. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

8 Mile (2002)

Semplicemente uno dei migliori film sulla musica mai realizzati. Lo scenario proletario di una Detroit quasi in ginocchio, la necessità di creare musica rap come espressione artistica ma anche come necessità imprescindibile di evadere da una situazione esistenziale ai limiti. Eminem conduce 8 Mile dentro un universo cinematografico elegantissimo nella sua rappresentazione della miseria. Grande regia di Curtis Hanson, nel cast perfetti anche Kim Basinger, Michael Shannon, Mekhi Phifer. Davvero un’opera magistrale, viscerale e insieme magnificamente costruita. Ogni volta che lo rivediamo commuove. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

A proposito di Davis (2013)

A proposito di Davis: Il trailer italiano del film dei fratelli Coen - HD

Il dramma sommesso e pungente dedicato dai fratelli Coen all’amore per la musica folk ottiene il Gran Premio della Giuria a Cannes e alcune nomination all’oscar tra cui quella per la miglior fotografia di bruno Delbonnel. Un ispiratissimo Oscar Isaac è il protagonista malinconico di A proposito di Davis, film autunnale e pieno di grandissima musica che viene dal cuore. nel cast anche Carey Mulligan, Justin Timberlake, Adam Driver, F. Murray Abraham e l'immancabile John Goodman in un magnifico cameo. Uno dei film maggiormente caldi dei Coen, pur dipinto con colori dell’inverno newyorkese. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Whiplash (2014)

Whiplash: Il trailer italiano del film - HD

L’esordio alla regia di Damien Chazelle diventa immediatamente un caso cinematografico, che vince tre premi Oscar tecnici e viene candidato come miglior film. Whiplash è un thriller psicologico travestito da film musicale, un gioco al massacro tra vittima e carnefice che però posseggono contorni sfumati e ambigui, come dovrebbero sempre essere. I duetti tra Miles Teller e J.K. Simmons da Oscar sono strepitosi, e conducono a un finale potente. Uno degli esordi più importanti e sapienti del nuovo millennio di cinema, sotto molti punti di vista anche migliore del successivo La La Land. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Straight Outta Compton (2015)

E vogliamo chiudere con la cornice mainstream dedicata alla nascita di uno dei fenomeni musicali più importanti e politici del nostro tempo. La Los Angeles violenta e sanguigna di fine anni ‘80, un gruppo di rapper che vuole raccontare il malessere sociale, civile e psicologico di una generazione. F. Gary Gray mette in scena Straight Outta Compton in tutta la sua forza propositiva, facendone uno spettacolo robusto e capace di parlare al grande pubblico. Nel cast di protagonisti spicca Corey Hawkins, a supporto il sempre grande Paul Giamatti. Tra le varie candidature all’oscar anche quella per il miglior film e la sceneggiatura. Cinema di impegno e confezione di lusso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.