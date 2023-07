Cinema in Piazza: il programma dell'ultima settimana, da Ghostbusters: Legacy a Dune a Lilli e il vagabondo

News Cinema

La programmazione della settimana conclusiva della manifestazione romana Cinema in Piazza porta a Piazza San Cosimato, Monte Ciocci e alla Cervelletta Speriamo che sia femmina, Dune, As Bestas e due Ghostbusters, per citare soltanto alcuni titoli.

In questa calda estate, nella quale il cinema non va e non andrà in vacanza, i romani possono e potranno ancora vedere i loro film del cuore in tre piazze della città: Piazza San Cosimato (Trastevere), a Monte Ciocci e alla Cervelletta. La manifestazione, chiamata giustamente Cinema in Piazza, è cominciata a metà giugno ed è arrivata all'ultima settimana di programmazione. In cartellone, per così dire, ci sono sia film recenti, come lapprezzato e pluripremiato As Bestas, che classici in bianco e nero, ad esempio Rocco e i suoi fratelli e L'uomo che uccise Liberty Valance. Dal 12 al 16 luglio compreso, ci saranno tre proiezioni al giorno, che la domenica saliranno a 4.

Cinema in Piazza: i film della nuova e ultima settimana

Per il programma completo (sinossi, cast e credit) vi rimandiamo al sito di Cinema in Piazza. Qui sotto, invece, troverete i titoli della settimana, seguiti di nomi dei registi: