Ciné 2024: i prossimi film di Medusa Film, dal ritorno del Milanese Imbruttito a Cortina Express con de Sica e Lillo

Il Listino di Medusa Film dei prossimi mesi ha molti titoli italiani. Si inizia da Ricomincio da Taac! per arrivare al rinnovato cinepanettone Cortina Express. In mezzo, il drammatico Familia e il film agrodolce con Diego Abatantuono L'ultima settimana di settembre. La nostra intervista a Giampaolo Letta.

Alla sua convention a Ciné 2024, Medusa Film ha portato una serie di registi e attori: artisti che tutti conosciamo e che sono protagonisti di un listino snello e variegato, come l'ha definito l’Amministratore Delegato Giampaolo Letta, che ha voluto accanto a sé nella Sala Polissena il direttore della distribuzione Paolo Orlando. I due hanno chiamato sul palco Riccardo Milani, che non aveva un nuovo film da presentare ma non poteva non condividere con il pubblico degli esercenti e dei distributori la gioia del successo di Un mondo a parte, che è stato il film italiano più visto della stagione dopo C'è ancora domani. Il regista lo ha portato in giro per l’Italia e Letta, che ha partecipato all’80% del tour, è stato felice di condividere il film con gli spettatori di una molteplicità di sale e ha ricordato la vittoria di 2 Nastri d'Argento: per la migliore commedia e la migliore attrice di commedia (Virginia Raffaele). Letta ha infine dichiarato che tra i dieci titoli con il maggiore incasso della passata stagione, 3 sono di Medusa Film.

Ricomincio da Taaac!

Dopo Riccardo Milani hanno conquistato la ribalta i registi e i protagonisti di Ricomincio da Taaac!, seguito di Mollo tutto e apro un chiringuito. Entrambi hanno come personaggio principale Il Milanese Imbruttito, interpretato come sempre da Germano Lanzoni. È stato lui il primo a prendere il microfono, confessando al pubblico di essere particolarmente emozionato e rivelando poi di non ricordare i nomi dei 5 registi del film, che un tempo si facevano chiamare Il Terzo Segreto di Satira. Ovviamente scherzava, avendo collaborato con loro in varie occasioni, ad esempio in Si muore tutti democristiani. In sala c’era anche Il Nano, che nella vita vera si chiama Leonardo Uslengo e che ha detto di avere diverse cose in comune con il figlio dell'Imbruttito: "Tutti e due, essendo adolescenti, facciamo cazzate". Uno dei registi invece, ha spiegato: "Siamo in un periodo storico in cui la distanza fra le persone è aumentata. Con questo film noi cerchiamo di accorciarla. Ricomincio da Taaac! sarà nelle nostre sale il 26 settembre, ma già a metà agosto ci saranno delle anteprime".

L'ultima settimana di settembre

Del Listino di Medusa Film fa parte un'opera prima intitolata L'ultima settimana di settembre che parla di un nonno e di un nipote che fanno un viaggio in macchina. Il nonno è impersonato da Diego Abatantuono, presente a Riccione insieme al regista Gianni De Blasi. Sappiamo che all'attore piace molto partecipare a film di esordienti, che trova "spontanei e privi di vizi di forma", per questo ha accettato di essere parte del progetto. Diego ha scherzato sulla propria età e forma fisica, come spesso gli capita di fare: "Sono il più bravo di tutti a interpretare i vecchi. I miei colleghi spesso ricorrono alla chirurgia plastica e dimostrano 40 anni pur avendone 76, quindi, se volete un vecchio autentico, sono qui". Passando al film, Abatantuono ha detto: "L’inizio è molto drammatico. Faccio la parte di uno scrittore che si vuole suicidare ma non può farlo, dal momento che suo nipote Mattia è appena rimasto orfano. Mi piace il cinismo del mio personaggio e ho trovato magnifico Biagio Venditti, che fa Mattia".

Gianni De Blasi è fstato elice di svelare che L'ultima settimana di settembre aprirà il Festival di Giffoni 2024 e che, essendo cresciuto a pane e commedia all’italiana, voleva esordire nel cinema con una storia che mescolasse la commedia al dramma, e quindi malinconica ma nello stesso tempo ironica. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi.

Muori di lei

Narra invece la vita e la disavventura di un personaggio durante la pandemia Muori di Lei, un film con protagonista Riccardo Scamarcio che vede dietro la macchina da presa Stefano Sardo. Il regista, che ha accompagnato il film a Ciné 2024 insieme all’attore, ha detto: "Ho cercato di raccontare cosa succede quando nella vita ordinaria di una persona accade qualcosa di straordinario. Qui arriva la pandemia, e la vita di un uomo di nome Luca si blocca. Sua moglie, che è medico, sta sempre in ospedale e Luca conosce una ragazza ospite di un AirBnB le cui finestre sono davanti a casa sua".

Riccardo Scamarcio ha spiegato che il suo personaggio finirà in una rocambolesca avventura: "La pandemia è un contesto in cui è venuta fuori la parte vera di tutti noi. Luca tradisce la moglie, non prevedendo le conseguenze di questo suo gesto. Mi è piaciuto incarnare un uomo che attraversa una grande trasformazione".

Familia

Non c’è nulla di comico in un film del listino che promette tanto e che affronta un tema scottante come la violenza psicologica affiancata alla manipolazione emotiva. Si intitola Familia ed è diretto da Francesco Costabile: "Familia narra la storia vera di Gigi Celeste e della sua famiglia" - ha detto il filmmaker - "che ci fa entrare in un meccanismo psicologico complesso. Il mio è un film sulle relazioni tossiche. È anche un film politicamente importante, e per questo vorrei che lo vedessero i ragazzi".

In Familia recitano Francesco di Leva e Barbara Ronchi. C'erano anche loro nella Sala Polissena e lui, che fa la parte di un padre padrone decisamente violento, dice: “Per la prima volta non posso difendere un personaggio che interpreto. Franco è un vero manipolatore emotivo. Dovevo essere io a farlo: perché tutti e due ci chiamiamo Francesco e abbiamo quasi la stessa data di nascita. Pure Di Leva è convinto che le giovani generazioni dovrebbero vedere Familia, "per riconoscere comportamenti malati ed eventualmente denunciarli”. Anche Barbara Ronchi aveva qualcosa da dire: "La famiglia è un sistema complesso. Il film inizia con l’arresto di Franco, ma poi Franco rientra a casa, perché comunque fa parte della famiglia".

Cortina Express

Gli ultimi ospiti della convention di Medusa film erano Lillo e Christian De Sica, protagonisti di Cortina Express. Il secondo era raggiante: "Finalmente libero da Aurelio De Laurentiis, torno a fare il cinepanettone, e per di più a Cortina. Credetemi, il film non è una sòla". Lillo ci tiene invece a elogiare il regista Eros Puglielli, dopodiché fa una gag insieme a De Sica, che gli ruba la parola qualsiasi cosa lui dica. La presentazione sul palco si conclude con dei contributi video. Purtroppo si verifica un problema tecnico, al quale Christian dà una spiegazione ben precisa: "È colpa di Aurelio!” - grida, e il pubblico ride di cuore.

Le belle sorprese di Medusa Film non finiscono qui. A fine 2025 ci sarà, per esempio, il nuovo film di Ficarra e Picone. Giampaolo Letta annuncia anche un documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo Aldo Giovanni e Giacomo Attitudini: Nessuna e Bentornati al sud, sequel di Benvenuti al nord con Alessandro Siani e Claudio Bisio.

