Chris Rock: dopo lo schiaffo, stop agli Oscar, non presenterà l'edizione 2023

Chris Rock, coprotagonista suo malgrado di un'ormai famigerata scenata con Will Smith all'ultima cerimonia degli Oscar, ha deciso che non presenterà l'edizione del 2023, nonostante gli fosse stato chiesto.

Chris Rock è stato involontario coprotagonista di un'assai triste scena all'ultima cerimonia degli Oscar, mentre stava consegnando il premio per il miglior documentario: lo schiaffo ricevuto inaspettatamente da Will Smith per una battuta su sua moglie Jada Pinkett-Smith ha causato molti guai a Smith, ma a quanto pare anche Rock vuole prendersi una pausa. Non tornerà per gli Oscar 2023 come presentatore, nonostante gli fosse stato chiesto... Leggi anche Will Smith appare in video e chiede scusa a Chris Rock: l'attore risponde alle domande dei fan

Chris Rock rivela: non condurrò gli Oscar 2023

Chris Rock si stava esibendo all'Arizona Financial Theatre di Phoenix domenica scorsa: durante lo show, ha rivelato di aver deciso di non condurre gli Oscar 2023, come pure gli era stato domandato dall'Academy (ha condotto le serate nel 2005 e nel 2016). Si può supporre che il gesto di Will Smith, quello schiaffo che ha segnato una brusca battuta d'arresto nella carriera della star, lo abbia lasciato nei mesi imbarazzato oltre che ferito. Rock, che sul palco in quel momento stava consegnando il premio per il miglior documentario, ha ricevuto le scuse pubbliche via video di Smith un paio di mesi fa, però è probabile che si sia anche stancato della sua recente identificazione solo con quest'episodio, a scapito degli altri impegni (di recente è stato anche in Spiral - L'eredità di Saw e apparirà in Amsterdam di David O. Russell).

Sembra che il pubblico del citato show gli abbia chiesto di commentare sul palco l'accaduto, ma Chris si è limitato a scherzare: "È più grosso di me, lo stato del Nevada non autorizzerebbe ufficialmente un combattimento tra me e Will Smith."