Il caso Will Smith agli Oscar: gli ultimi aggiornamenti

Will Smith pubblica un post di scuse su Instagram dove si rivolge anche a Chris Rock. Intanto l'Academy e la Screen Actors Guild annunciano provvedimenti disciplinari. Cosa è successo nella control room durante l'incidente.

Continuamo a parlare di quella che ormai è diventata per tutti la "saga dello schiaffo" di Will Smith a Chris Rock, reo di aver fatto una battuta (di dubbio gusto, ma è questo che fanno gli stand-up comedian spesso) che alludeva alla calvizie della per altro sempre bellissima moglie dell'attore Jada Pinkett Smith, appunto. C'è ancora qualcuno, tra l'altro, convinto che sia stato tutto preparato: ma perché? Per far fare una figura indegna a entrambi in mondo visione? Va bene che la cerimonia di premiazione degli Oscar ha ormai perso fascino e appeal, ma nessuno la svilirebbe così tanto e soprattutto due attori così noti non si presterebbero ad una farsa così triste. In realtà c'è chi, come Howard Stern, ha ipotizzato che Smith abbia dei "problemi mentali" (di sicuro ce li ha col controllo della rabbia) e chi, come Tiffany Haddish, si è schierata al suo fianco dicendo che ha compiuto un atto nobile e che ogni donna deve essere protetta dal suo uomo, con buona pace di chi crede nella capacità femminile di difendersi da sole, almeno con le parole. Oggi, comunque, ci sono novità.

Will Smith si scusa anche con Chris Rock

Aveva colpito tutti il fatto che Will Smith, che poco dopo l'increscioso episodio è salito sul podio per ricevere il primo Oscar della sua carriera per il ruolo di Richard Williams in Una famiglia vincente - King Richard, si era scusato coi colleghi candidati e con l'Academy ma non con Chris Rock. Diddy, che aveva fatto da paciere, assicurava che i due si erano chiariti, e Smith ha oggi fatto ricorso a Instagram per pubblicare il lungo messaggio che vedete qua sotto e in cui si scusa anche con l'oggetto della sua ira, con queste parole:

La violenza in tutte le sue forme è pericolosa e distruttiva. Il mio comportamento di ieri sera agli Oscar è stato imperdonabile e inaccettabile. Le battute su di me fanno parte del mio lavoro, ma una battuta sulla malattia di Jada (l'alopecia, ndr) è stata insopportabile per me e ho reagito emotivamente. Voglio scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non corrispondono all'uomo che intendo essere. In un mondo di amore e gentilezza non c'è spazio per la violenza. Voglio scusarmi anche con l'Academy, i produttori dello show, tutti i partecipanti e tutti quelli che hanno guardato nel mondo. Voglio scusarmi con la famiglia Williams e con la mia famiglia di King Richard (si riferisce a cast e troupe, ndr). Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un bellissimo viaggio per tutti noi. Sono un work in progress. Sinceramente, Will.

La condanna di Richard Williams

Richard Williams, padre di Vanessa e Venus Williams, che è l'uomo che Will Smith interpreta nel film che gli ha dato l'Oscar, aveva da parte sua condannato il comportamento dell'attore, sia pure senza entrare nello specifico, affidando le sue parole al figlio Chavoita LeSane.

Non conosciamo tutti i dettagli di quel che è accaduto. Ma non ammettiamo che una persona ne picchi un'altra a meno che non sia per autodifesa.

L'Academy e la Screen Actors Guild aprono un'indagine disciplinare sull'incidente

Si sono poi palesate con due comunicati ufficiali sia l'Academy che la Screen Actors Guild (Smith aveva vinto anche il premio del sindacato degli attori). Queste le rispettive dichiarazioni:

L'Academy condanna le azioni del signor Smith durante lo show dell'altra sera. Abbiamo iniziato un'indagine formale sull'incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze, secondo il nostro Staturo, le norme di condotte e le leggi della California.

Come sindacato che rappresenta i presentatori e altri attori che lavorano agli Oscar, SAG-AFTRA deve assicurarsi che i suoi membri lavorino sempre in un ambiente sicuro. La violenza o la violenza fisica in un luogo di lavoro non sono mai appropriate e il sindacato condanna qualsiasi condotta di questo tipo. L'incidente che ha coinvolto Will Smith e Chris Rock ai premi Oscar la sera scorsa è inaccattabile. Siamo in contatto con l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences e con l'ABC in merito a questo incidente e lavoreremo per garantire che questo comportamento venga affrontato in modo appropriato. SAG-AFTRA non rilascia commenti su nessun procedimento disciplinare in corso sui suoi membri.

In cosa di tradurrà tutto questo non ve lo sappiamo dire. Ma è probabile che ci sarà un richiamo ai diretti interessati e una multa, molto meno che a Will Smith venga chiesto di riconsegnare l'Oscar.

Cosa è successo nella regia durante la diretta tv? Il "bello" della diretta

Infine, molti si sono chiesti come la regia televisiva abbia gestito l'incidente mentre avveniva. I pochi secondi di differita hanno ovviamente consentito ai produttori dello show di coprire con i classici "beep" le parolacce pronunciate da Smith, ma poco altro si è potuto fare. Variety ha chiesto in merito alla situazione a Chris Mills, responsabile per la ABC, la rete che trasmetteva la diretta. Questa la sua descrizione di come è stato vissuto l'evento dalla cabina regia:

È arrivato Chris Rock e faceva, credo, del materiale su quello che era successo fino ad allora, come fanno tutti i comici. E ha fatto la battuta su Soldato Jane. Naturalmente si è visto che la battuta non è piaciuta a Jada. E all'improvviso Will si è alzato ed è salito sul palco. Ci sono già stati momenti in cui qualcuno si è alzato e ha fatto delle cose, per cui abbiamo pensato che fosse uno di quei casi".

Ben presto, però, produttori e registi si sono accorti che Will Smith non stava scherzando a sua volta:

Abbiamo iniziato a renderci conto che era una situazione reale quando Chris, che conosce certamente i limiti delle trasmissioni televisive, ha detto, "Will Smith mi ha menato di brutto" (in inglese l'espressione "Slapped the shit out of me" è molto più volgare ed eloquente, ndr). In quel momento è diventato evidente che non era uno scherzo.

Insomma, sullo schiaffo poteva ancora esserci un'intesa tra i due, ma è stata la reazione di Chris Rock a far loro capire che si faceva sul serio. A quel punto l'audio è sparito per un po':

"Quando hai la mano sul pulsante - continua Mills - io non l'avevo ma c'erano le persone incaricate di controllare - credo sia ovvio si preferisca togliere qualcosa piuttosto che lasciarlo passare". Poi, si è deciso di continuare con lo show:

Avevamo sentito che Denzel Washington e Tyler Perry erano andati da Will per vedere cosa succedeva e dargli consigli. Ma dovete ricordare che stavamo gestendo una diretta. Fosse stata una cosa pre-registrata, ci saremmo fermati, avremmo affrontato l'argomento e deciso cosa fare dopo. Ma in questo caso dovete ricordare che c'era uno spettacolo da fare. Ovviamente si è trattato di un momento spiacevole, ma non a un livello tale da pensare a fermare tutto lo show, che è quindi proseguito.

Possiamo solo immaginare la sorpresa, l'imbarazzo e la necessità di prendere una decisione rapida di fronte all'imprevisto e certo non li biasimiamo per come hanno gestito questa situazione di crisi.