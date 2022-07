Will Smith appare in video e chiede scusa a Chris Rock: l'attore risponde alle domande dei fan

News Cinema

In un video postato sui suoi canali social, Will Smith ha provato a spiegare alcune cose legate al famigerato schiaffo della notte degli Oscar chiedendo scusa a Chris Rock, alla sua famiglia e a tutte le persone ferite da quel gesto.

Per la prima volta dallo scorso 28 marzo 2022, Will Smith si mostra per parlare direttamente di quanto accadde durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. L'attore ha postato sui suoi canali social un video in cui risponde ad alcune delle innumerevoli domande che i suoi fan hanno continuato a porgli su Instagram e sul suo canale YouTube. Lo schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock, sul palco di fronte all'incredulità del pubblico in sala e ai milioni di spettatori che seguivano la diretta dell'evento in TV, è un triste momento ormai indelebilmente inciso nella memoria collettiva, divorato e rigurgitato all'infinito nel mondo parallelo dei social media.

Quella serata Will Smith, seduto in prima fila e pronto a ricevere il premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente - King Richard, si alzò per andare a colpire Chris Rock che dal palco aveva fatto una battuta infelice sui capelli di Jada Pinkett Smith. L'attrice mandò gli occhi al cielo e suo marito perse la ragione. In qualche modo il comico andò avanti secondo copione e non si scompose troppo mentre Smith, tornato al suo posto, gli gridava "togli il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca".

Will Smith: il video delle scuse dell'attore

Nel video l'attore appare emozionato e profondamente dispiaciuto. Will Smith è sempre stato ammirato per la persona solare e generosa che ha dimostrato di essere, oltre che per il suo talento artistico, ed è proprio ai suoi fan che cerca di dare alcune spiegazioni rispondendo alle domande più frequenti che gli sono state poste sui fatti di quella sera.