Chris Evans con Emily Blunt in Pain Hustlers, dal regista di Animali Fantastici e Harry Potter

Chris Evans tornerà tra poco in The Gray Man, dal 13 luglio su Netflix, dove divide lo schermo con Ryan Gosling; nel frattempo l'attore americano sta per accettare un ruolo importante al fianco di Emily Blunt in Pain Hustlers, un dramma criminale diretto da David Yates, regista degli ultimi Harry Potter e della serie di Animali Fantastici. Ma qual è la trama di Pain Hustlers? Leggi anche Chris Evans, tra Captain America e la Torcia Umana, darebbe un'altra chance a Johnny Storm

Emily Blunt e Chris Evans in Pain Hustlers, la trama del film