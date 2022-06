Chris Evans, tra Captain America e la Torcia Umana, darebbe un'altra chance a Johnny Storm

News Cinema

Se gli chiedessero di tornare nell'universo Marvel, quale personaggio sceglierebbe tra i due che ha interpretato? Chris Evans preferirebbe la Torcia Umana a Captain America. Non è una questione di affetto, ma di principio, come ci spiega.

Rivedreste Chris Evans nei panni del Cap, del mitico Captain America nel Marvel Cinematic Universe, nonostante la sua uscita di scena in Avengers: Endgame? O lo rivedreste piuttosto in quelli di Johnny Storm alias la Torcia Umana in un prossimo Fantastic 4? Impegnato a promuovere Lightyear - La vera storia di Buzz, dove doppia in originale il protagonista, Evans ha raccontato a MTV News quale dei due sarebbe anche disposto a rivisitare...





Chris Evans tra Cap e Johnny Storm sceglie la Torcia Umana

In questi giorni nelle sale americane con Lightyear - La vera storia di Buzz, dove doppia in lingua originale il protagonista, Chris Evans è stato intervistato da MTVNews e ha ricevuto una domanda che forse non si aspettava: tornerebbe nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, interpretato in I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)? A sorpresa, Chris ha ammesso che preferirebbe Johnny al Captain America salutato in Avengers: Endgame, perché...

Non sarebbe fantastico? No, nessuno me l'ha chiesto. Che poi, non è che proprio io abbia più quell'aspetto. Sarà stato quindici, vent'anni fa. Mio Dio, son vecchio. Ma sono molto affezionato a quel personaggio, penso... non stanno già facendo qualcosa adesso coi Fantastici 4? [...] Mi piacerebbe molto. Accetterei più facilmente quello che tornare nei panni di Cap. Non so se mi spiego, Cap per me è troppo prezioso. Non vorrei rovinare quella meravigliosa esperienza. Però secondo me Johnny Storm non ha avuto una sua vera chance. All'epoca la Marvel non aveva trovato la sua dimensione. Amavo quella parte e, come si dice, chissà.

Attualmente il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro, il primo nell'ambito del Marvel Cinematic Universe dopo la gestione della Fox, è in gestazione ma ha perso oltre un mese fa il suo regista designato, Jon Watts. Non sappiamo se i Marvel Studios abbiano già trovato un rimpiazzo. L'operazione è delicatissima, perché l'ultimo Fantastic 4 - I fantastici 4 del 2015 è tristemente naufragato, sia presso il botteghino sia presso i fan... Leggi anche Fantastic Four, Jon Watts lascia la regia del film Marvel