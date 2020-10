Chick Fight: Malin Akerman come Brad Pitt in Fight Club nello scatenato trailer del film

News Cinema

Malin Akerman è la protagonista di Chick Fight, una commedia indiavolata in cui una ragazza scopre le meraviglie di un fight club e si fa allenare da Alec Baldwin.

L'ultima volta che abbiamo visto al cinema Malin Akerman è stato in Rampage - Furia animale. Vi abbiamo anche mostrato l'attrice nel trailer della scatenata commedia Friendsgiving, in uscita il 23 ottobre. Adesso siamo pronti ad ammirarla mentre sferra calci e pugni in un fight club al femminile. Avete capito bene: un fight club, uno di quei posti clandestini nei quali ci si picchia come fabbri, solo che qui non ci sono Edward Norton e Brad Pitt, protagonisti di Fight Club di David Fincher, ma un manipolo di donzelle che sono tutt'altro che gentili.

Chick Fight ci introduce proprio in un circolo di combattimento, dove una ragazza di nome Anna Wyncomb tenta di porre rimedio al caos e alle incertezze della propria vita combattendo.

Nel cast di Chick Fight, nei panni dell'allenatore di Anna, troviamo Alec Baldwin. Il suo personaggio è decisamente sopra le righe, ma grazie al talento dell'attore non sembra caricaturale. Nel film, che è diretto dall'australiano Paul Leyden, che ci regalerà presto un horror dal titolo Pillowface, ci sono anche Kevin Connolly, Bella Thorne, Dulcé Sloan, Dominique Jackson, Kevin Nash, Fortune Feimster e Alec Mapa.

Di Chick Fight, che uscirà on demand e in sala il 13 novembre, è appena uscito lo scatenato trailer. Eccolo… e si salvi chi può!