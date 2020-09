Friendsgiving: Malin Akerman e Kat Dennings alle prese con un folle Thanksgiving nel trailer del film

News Cinema

Ecco il trailer della scatenata commedia Friendsgiving, in cui Malin Akerman e Kat Dennings trascorrono un Giorno del ringraziamento davvero bizzarro.

Una ricorrenza a cui gli americani sono molto legati è il Giorno del ringraziamento, che cade il penultimo giovedì di novembre e che comporta un lautissimo pasto a base di tacchino ripieno, torta di zucca, patate dolci, salsa ai mirtilli rossi e... chi più ne ha più ne metta. Durante il Giorno del ringraziamento, o Thanksgiving, ci si riunisce con i propri cari, e siccome esistono anche le famiglie disfunzionali e quelle allargate, capita che si verifichino cose bizzarre. Se ciò accade nella realtà, figuriamoci al cinema, come ci racconta la commedia scatenata Friendsgiving.

Anche se il cast è corale, il film ha due personaggi che svettano sugli altri e che hanno il volto di Malin Akerman e Kat Dennings. La prima la conosciamo bene, abbiamo apprezzato la sua capacità di far ridere innanzitutto ne Lo spaccacuori e la ricordiamo anche in Watchmen, Rock of Ages e Rampage - Furia animale. La seconda ha recitato invece in Thor e Thor: The Dark World e nella serie tv 2 Broke Girls. Qui le attrici interpretano due amiche del cuore che si accingono a trascorrere un tranquillo Giorno del ringraziamento. Purtroppo si ritrovano a condividere la festività con una serie di strani personaggi: l'eccentrico fidanzato di Molly e sua madre. Faranno quindi la loro comparsa un'aspirante sciamana, un vecchio boyfriend di Molly e altri assurdi esemplari del genere umano, come si vede nel trailer appena diffuso.

Friendsgiving: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Friendsgiving è diretto dall'attrice televisiva Nicol Paone ed è prodotto da Ben Stiller, che divideva la scena con la Akerman nella sopracitata commedia dei fratelli Farrelly Lo spaccacuori. Gli altri attori del film sono Aisha Tyler, Chelsea Peretti, Christine Taylor, Jane Seymour, Deon Cole, Ryan Hansen e Wanda Sykes, e l'uscita USA - in sala e on demand - è prevista per il 23 ottobre.