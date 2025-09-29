Che succede a Baum? Abbiamo letto per voi il primo romanzo di Woody Allen

News Cinema

Alle soglie dei novant'anni Allen scrive e pubblica il suo primo romanzo, divertente e intrigante, dove la filosofia che ha espresso nel suo cinema si incrocia un po' con la sua autobiografia. "Che succede a Baum?" è nelle librerie di tutta Italia, edito da La Nave di Teseo.

Asher Baum ha iniziato a parlare da solo. Non come già fanno tanti di noi, ma veri e propri dialoghi con sé stesso declamati a alta voce che, spesso, sconcertano e spaventano quelli che gli stanno vicino. Non è pazzo, Asher: è un personaggio di Woody Allen, in primo luogo; e poi se parla da solo così intensamente ha un motivo piuttosto comprensibile. Asher sente, non senza qualche ragione, che la sua vita sta andando a rotoli. La sua carriera di scrittore e drammaturgo vive un momento di crisi, la critica non lo ama, il pubblico non si fa conquistare, e tutti gli rinfacciano di essere ponderoso, didattico, eccessivamente serioso. “Per te divertimento equivale a volgarità”, si rinfaccia da solo.

È ipocondriaco, se si ferma a pensare al cosmo e alle sue misure di grandezza cade in preda all’ansia. È convinto che sua moglie Connie, la terza, quella che ha perso ogni fiducia nel suo talento, lo abbia tradito. Con suo fratello, perdipiù.

Il suo agente lo ha convocato per comunicargli che il suo editore lo ha mollato in seguito a una faccenda spiacevole: pare che una giornalista che l’ha intervistato di recente lo abbia accusato di averla molestata, di essere un misogino e un predatore. E si sa che “nella cultura attuale un’accusa vale quanto una condanna”.

Ecco, più o meno è questo, quello che succede a Baum nel primo romanzo di Woody Allen. Un romanzo chiaramente alleniano, che di Allen replica le ossessioni ben note; di cui contiene l’umorismo; che riprende certe sue idee sulla vita già espresse nella sua autobiografia, oltre che nel suo cinema; nel quale ci sono momenti e situazioni e pensieri presi di peso da capolavori recenti come Midnight in Paris e Un giorno di pioggia a New York, ma non mancano risvolti che sembrano uscire da Match Point o dall’ultimo (forse in tutti i sensi, ahinoi) Un colpo di fortuna.

Basterebbe e avanzerebbe, tutto questo. Basterebbe il risvolto di copertina del libro, edito in Italia da La Nave di Teseo, che parla “del ritratto di un intellettuale paralizzato dalle nevrosi sulle futilità e il vuoto della vita” e “di uno sguardo irriverente sui miti dell’editoria newyorchese”. E però, se questo libro, come scritto appunto sul rivolto, “farà tremare il mondo letterario” non è per l’ironia e il sarcasmo con cui Allen racconta le vicissitudini di Baum con scrittura, agenti e editori.

Perché dentro a “Che succede a Baum?” c’è qualcos’altro. Qualcosa che - come già accaduto con la sua autobiografia, “A proposito di niente” - sembra un sardonico togliersi dei sassolini dalle scarpe.

Perché questo romanzo di Allen, piacevole e divertente, non è tanto la storia della crisi di Asher, quanto quella del destino di un altro personaggio. Ma andiamo per gradi.

Abbiamo detto che Asher è sposato a Connie, una donna bella, ambiziosa, un po’ spietata, che vive - e ha costretto Asher, che vorrebbe solo respirare i marciapiedi di New York - a vivere in una tenuta di campagna in Connecticut che assomiglia tanto alla Frog Hollow dove vive Mia Farrow.

Connie e Asher non hanno figli, ma Connie ne ha uno, di cui Asher - attenzione! - è solo patrigno: si chiama Thane, è la luce degli occhi della madre, che lo venera e lo coccola, con il quale ha un rapporto morboso, che è stato una sorta di terzo incomodo nella coppia fin dall’inizio (ma forse il terzo incomodo era proprio Asher). Thane, bello, giovane, sicuro di sé, romanziere di successo: il suo ultimo libro è un best seller da oltre 35mila copie e stanno per girare un documentario televisivo su di lui.

Certo: Asher detesta Thane, e è ricambiato (“per il fatto che dormiva nello stesso letto di sua madre”); è invidioso di un successo letterario che trova inspiegabile. E forse la sua è davvero solo gelosia. Certo è che Thane - che Baum, nella traduzione italiana del suo libro a cura di Alberto Pezzotta, chiama “cretinetti”, come Franca Valeri apostrofava Alberto Sordi nel Vedovo - non rimane granché simpatico nemmeno a noi, per usare un eufemismo. È uno che per la quarta di copertina si fa fotografare “in posa su un prato, camicia sbottonata fino all’ombelico, petto abbronzato, jeans blu attillati, piedi nudi, fiori di campo a incorniciare la scena e un paio di cigni nello stagno retrostante”. E ancora più certo è che, se Connie ha qualcosa di Mia Farrow (e non perde occasione per ricordare che il figlio non ha il DNA di Asher), Thane ha tanto, tantissimo di Ronan, il grande accusatore di Woody, l’uomo che a un certo punto ha iniziato a scrivere sul New Yorker al posto suo.

Come accade nel miglior cinema di Allen, in “Che succede a Baum?” certe stilettate vengono assestate con una grazia incredibile, che mascherano il sarcasmo feroce dietro all’autorionia, ma non mancano frasi e situazioni che sono attacchi satirici e deliberati che - sembra quasi di vederlo - Allen si sarà assai divertito a mettere su carta.

Poi certo, non è che questo romanzo, che Allen ha scritto e pubblicato alle soglie dei novant’anni, si esaurisca nelle frecciate alla famiglia Farrow. Né, come dimostra la caratterizzazione di Baum, è un libro col quale Allen cerca da noi o perfino da sé stesso, l’assoluzione da qualche ipotetica accusa o colpa.

È, in fin dei conti, la storia di un uomo che si guarda attorno e non riconosce più il suo mondo, quello che ha amato, quello che ha vissuto, quello che è stato raccontato dalla musica e dal cinema che pure ha amato e che, come quel mondo, non sono più. Che prevede già il nulla assoluto che ci aspetta.

“E che succede?”, gli chiede allora qualcuno su questo nulla, al centro della trama del suo nuovo libro. “A questa parte non ho ancora pensato”, risponde Asher. Che meraviglia di risposta.