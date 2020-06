Cara Delevingne si confida sulla sua identità pansessuale

News Cinema

L'attrice e modella è in copertina sul numero di Variety dedicata al Pride e parla della sua identità sessuale.

Cara Delevingne è sempre più attiva, come modella e attrice, come protagonista dei social in tutto il mondo, con i suoi 45 milioni di follower su Instagram. Questa settimana è sulla copertina di Variety dedicata al Pride e in un’intervista si è raccontata.

Curioso il paragone con un paese straniero fatto dalla sua amica Fiona Apple, che l’ha definita “come se Parigi fosse popolata da abitanti di Chicago. A prima vista noti la sua raffinatezza, il fisico slanciato e la sua aria da intellettuale, ma nella realtà è una donna cordiale e dal cuore grande, con una forte determinazione e una grande forza”.

“La mia particolarità è che cambio molto”, ha detto alla rivista americana la 27enne britannica, attualmente protagonista della serie Carnival Row per Amazon. “Mi sento ogni volta diversa. Alcuni giorni mi sento più femminile, altri più maschile. Penso che rimarrò sempre pansessuale, attratta da tutti i generi. In qualsiasi modo ci si possa definire, mi innamoro della persona, e questo è quanto. Sono attratto dalla persona. Mi ricordo dei primi anni della mia carriera, quando Harvey Weinstein mi chiamò di notte, lui che era uno di quelli che mi diceva che non potevo stare con una donna e fare anche l’attrice, dovevo avere la barba.”

Qualche anno fa ha condiviso su Instagram la storia del suo incontro con il potente produttore, attualmente in carcere per violenze sessuali, che la invitò nella sua stanza di albergo e cercò di baciarla, ma lei resistette. Poco dopo disse ai suoi fan di identificarsi come sessualmente fluida. “Non avrei pensato di dover fare coming out, ma alla fine in qualche modo ho detto a tutti 'questo è quello che sono, così lo sapete'”.

Quest’anno lancerà una linera di abbigliamento per una grande marca, dai colori arcobaleno, con una parte dei ricavi che saranno versati a fondazioni che lottano per i diritti LGBT. Ha poi confessato come da ragazza non avrebbe mai immaginato di finire sulla cover di Variety dedicata al Pride.

Una delle sue più care amiche, la cantante Taylor Swift, la descrive come “estrema, eccentrica, spassosa, adorabile e profondamente leale. È una esploratrice di natura e sempre in cerca di una nuova avventura. Non sai mai dove la notte ti porterà quando sei con lei. È molto curiosa degli altri e profondamente sensibile.