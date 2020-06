Carnival Row 2: A che punto è la seconda stagione? Cara Delevingne ci aggiorna sulla situazione

News Serie TV

L'interprete di Vignette ha parlato dello stato delle riprese della serie fantasy, ormai in pausa da tre mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Tra le prime serie che sono state costrette a mettere in pausa la produzione a causa dell'emergenza sanitaria internazionale del COVID-19, lo scorso marzo, c'è stata anche Carnival Row. Lo stop forzato alle riprese della serie fantasy di Amazon Prime Video era arrivato mentre la troupe e gli attori erano impegnati sul set della seconda stagione a Praga già da varie settimane. Ma qual era lo stato dei lavori lo scorso marzo e quando sarà possibile tornare sul set per ultimare le riprese del secondo ciclo? Ha chiarito le cose Cara Delevingne, che nella serie interpreta la protagonista Vignette, e - a quanto pare - non ci sono buone notizie.

Carnival Row 2: Quando esce la seconda stagione? Gli aggiornamenti di Cara Delevigne

Cara Delevigne, intervistata da Variety in occasione del mese del Pride, ha colto l'occasione per dare anche qualche aggiornamento sullo stato dei lavori della seconda stagione di Carnival Row. L'attrice, modella e cantante, che ora si trova a Los Angeles dove è volata subito dopo la chiusura del set di Praga, ha rivelato che sono stati girati ben sei degli otto episodi previsti per la seconda stagione. Nonostante ciò, l'interprete della fata Vignette si è mostrata molto dubbiosa circa la possibilità di tornare presto a girare e, di conseguenza, sulla probabile data di uscita della seconda stagione di Carnival Row (prevista, ipoteticamente e in un primo momento, per l'estate 2020 ma che subirà necessariamente uno slittamento). "La seconda stagione sarà davvero bella, ma non so quando potremo finire di girarla", ha detto Delevigne specificando che, per le riprese, ci sarebbe bisogno di un determinato contesto, strettamente collegato alla storia. "Probabilmente non riprenderemo fino al prossimo inverno, perché fuori deve far freddo e deve nevicare", ha spiegato.

La situazione sui set in Repubblica Ceca

Stando alle parole della protagonista, quindi, potremmo dover aspettare molto a lungo prima di scoprire come continuerà la storia di Vignette, Philo (Orlando Bloom) e delle altre creature fatate di Burgue. Questo, nonostante la Repubblica Ceca sia stata una delle prime nazioni europee a decidere sul riavvio delle produzioni televisive e cinematografiche, possibile dallo scorso 7 maggio (anche se con strettissime restrizioni per gli attori obbligati - per esempio - a sottoporsi a un tampone ogni 14 giorni). Ma mentre le produzioni di altre serie girate a Praga come The Falcon and The Winter Soldier di Disney+ potrebbero ripartire a breve, non si può dire lo stesso di Carnival Row, la cui storia è strettamente collegata allo scenario gelido e imbiancato che offre la capitale ceca d'inverno.

