Cara Delevingne scala il grattacielo Shard a Londra, un film da una storia vera

Cara Delevingne interpreterà un'attivista di Greenpeace in The Climb, basato sulla storia vera di una protesta del gruppo, svoltasi sul grattacielo The Shard a Londra.

Sarà Cara Delevingne a interpretare il film The Climb, basato sulla storia vera di una spettacolare protesta di Greenpeace avvenuta a Londra nel 2013. The Climb sarà diretto dall'artista ed esperta di effetti visivi Hayley Easton Street, qui al suo esordio alla regia in un lungometraggio. Il progetto sarà presentato sul mercato al prossimo Festival di Berlino, in partenza oggi e in chiusura il 20 febbraio. Leggi anche Cara Delevingne ci mostra casa sua in un video: follie di una star scatenata

The Climb, Cara Delevingne scala con Greenpeace il grattacielo The Shard a Londra