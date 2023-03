Cara Delevingne: "Ho rischiato di morire"

Gossip TV

Cara Delevingne ha raccontato a Vogue la sua esperienza dopo la riabilitazione dalla dipendenza dalle droghe, che la stavano letteralmente distruggendo. "A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà".

Modella, scatenata influencer e attrice, ultimamente in Carnival Row, non si può dire che Cara Delevingne non sia un personaggio, ma al di là dei momenti eccentrici che continua a garantire con la sua vitalità, l'ultimo periodo l'ha vista in rehab per una dipendenza da droga: Cara si è confidata con Vogue, sperando che il suo percorso possa servire da esempio a chi passa una fase buia della propria vita.

Cara Delevingne: "I tempi difficili non sono definitivi, bisogna sperare"

Cara Delevingne, apparsa di recente al cinema in Life In a Year (2020), ultimamente nell'ultima stagione di Only Murders in the Building e naturalmente in Carnival Row, nel settembre 2022 aveva fatto discutere: era stata ripresa in stato confusionale in un aereoporto, ed era stato subito chiaro a tutti che ci fosse un problema di dipendenza piuttosto grave. Non è stato immediatamente chiaro a lei, come ha raccontato a Vogue, ma ha trovato una via d'uscita:

Avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell'aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà. [...] Essere drogata mi faceva sentire invincibile. È una cosa spaventosa per le persone intorno a te che ti amano. [...] Tutto quello che sapevo è che se avessi continuato a percorrere la strada su cui ero, sarei finita morta o tipo avrei fatto qualcosa di veramente stupido.

I toni del post di Instagram col quale Cara ha segnalato l'intervista sono di speranza, per chi si trovi nella sua situazione: "Ogni singola storia è importante e questa è la mia. Siamo tutti esseri umani, naturalmente falliamo e commettiamo errori. [...] Possiamo imparare e riprenderci. I momenti difficili non sono definitivi, le circostanze difficili non devono buttarci giù o definirci. La speranza c'è sempre. [...] Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare la rotta della vostra storia. A chiunque sia lì fuori ancora in difficoltà: non arrendetevi, non siete soli.